Test verloren, Erfahrung gewonnen Trotz einer 1:3 Testspielniederlage macht Hertha III eine gute Figur

Gegen halb drei in der Nacht war es mit Schlafen erst einmal vorbei. Der Junior meldete sich. Irgendetwas störte ihn und hat ihn geweckt. Nachdem die Versuche, ihn zu beruhigen allesamt gescheitert waren, wollte er plötzlich spielen. Nur mit vereinten Kräften gelang es, ihn davon zu überzeugen, noch ein paar Zeigerumdrehungen liegen zu bleiben. Um kurz vor vier übermannte ihn seine Müdigkeit und er schlief wieder ein. Um sieben war er dann wieder putzmunter und nun fehlten einfach die Argumente, um ihn im Bett zu halten. Allerdings kamen weder Mama noch Papa seiner Aufforderung nach, ihm beim Spielen zu unterstützen. Und so brach der erste Bock bereits los, noch bevor die Kaffeemaschine eine Chance hatte, die Eltern zurück unter die Lebenden zu bringen. Zu allem Überfluss quittierte noch die Dichtung vom Panoramadachfenster in der Familienkutsche am Abend zuvor ihren Dienst, sodass Regenwasser in die Karre lief. Außerdem beschädigte einer der Nachbarn das Schloss der Gartenpforte, die auch den Parkplatz des Autos begrenzt. Daraus resultierte ein blauer Fleck auf Höhe meiner Hüfte, da sich auch die Mülltonnen des Hauses hinter diesem Tor befinden. Mit vollem Schwung wollte ich den angesammelten Abfall dorthin bringen und die Pforte dabei wie immer lässig mit dem Beckenknochen aufstoßen…was für ein beschissener Start in den Tag.

Um etwas auf positive Gedanken zu kommen, ging es in den Park, wo der Lütte vor Freude jauchzend mit seinen Gummistiefeln durch unzählige Pfützen sauste. Nach noch ein paar Fahrten mit der Seilbahn und einer Runde pöhlen auf dem Bolzplatz, ging es nach Hause. Dort versicherte mir meine bessere Hälfte, dass sie das Mittagessen schon in den Sohnemann bekommen würde und ihn danach auch sicher allein zur Mittagsruhe betten könnte. Ich solle ruhig zum Fußball fahren. Gesagt, getan.

Aufgrund der Zeigerstellung auf dem Chronometer nahm ich das Auto und sauste zum Glockenturm. Das heutige Spiel der Ama Zwee sollte nämlich auf dem Olympiagelände steigen. Zwanzig Minuten vor dem Anstoß erreichte ich das Areal und hatte direkt nochmal kurz schlechte Laune: Parkplätze waren absolute Mangelware, da offenbar sowohl in der Rudolf-Harbig-Halle, als auch im Horst-Korber-Sportzentrum Veranstaltungen stadtfanden.

Gerade so fand ich noch eine freie Lücke und lenkte mein Schlachtschiff hinein.

Schnellen Schrittes ging es jetzt zum August-Bier-Platz. Diesen gibt es hier zweimal. Einmal als Platz 1, einmal als Platz 2. Beide liegen dem Amateur- und dem Hans-Braun-Stadion gegenüber. Ich hatte kurz die Hoffnung, dass auf Platz 2 gespielt würde, denn dort machten sich die Mannschaften warm. Allerdings war recht schnell klar, dass der Kick auf Platz 1 steigen sollte. Diesen hatte ich vor 16 Jahren zwar schon gekreuzt, aber was solls. Damals hatte ich ebenfalls ein Spiel der Ama Zwee dort gesehen und beinahe eine Schlägerei mit einem Spieler von Sparta Lichtenberg, die zu Gast waren, angefangen. Oder hätte er sie fast angefangen? Egal. Heute war die Gefahr, dass es aggressiv werden könnte, sehr gering. Zwar ist der sportliche Ehrgeiz immer da, aber bei einem Test liegen ja andere Dinge im Fokus, als ein Sieg. So war es auch nur bedingt ärgerlich, dass wir bereits nach wenigen Sekunden Spieldauer mit 0:1 hinten lagen. Auch das zweite Gegentor nach etwas mehr als einer Viertelstunde kann man getrost in die Kategorie “daraus kann man was lernen” packen. Das dritte Gegentor war dann einfach nur ärgerlich, da eine Flanke dem Schützen etwas über den Spann rutschte, eine Windböe den Ball erfasste und ins kurze Eck drückte. Da siehst du als Torwart zwar blöd aus, hast aber keine Chance. Überhaupt war der Wind eine echte Herausforderung für alle. Während die Zuschauer fröstelten, hatten die Spieler manchmal ihre liebe Not, das Spielgerät zu kontrollieren. So stieß ein Herthaner mit dem Keeper der Gäste in der Luft heftig zusammen, weil die Pille ihre Flugbahn durch den Wind so drastisch veränderte, dass sich beide beim Hochspringen kolossal verschätzten und zusammenprallten.

In der Halbzeit gab es eine kurze Analyse des ersten Durchgangs zwischen unserem Kapitän und mir und er versicherte, dass die zweiten 45 Minuten besser werden würden.

Er hielt Wort und Hertha verkaufte sich gegen den Dritten der brandenburgischen Landesliga Nord wirklich gut. Zoran erzielte nach einer Stunde mit einem schönen Schuss aus der Distanz sogar das 1:3.