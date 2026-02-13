Test- statt Punktspiele: HFC spielt Remis, FCM-Reserve verliert Regionalliga Nordost +++ Beide Vertreter aus Sachsen-Anhalt haben am Freitag getestet von Kevin Gehring · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser

An einen regulären Betrieb in der Regionalliga Nordost ist weiterhin nicht zu denken. Die U23 des 1. FC Magdeburg hätte am Freitag beim BFC Dynamo gastieren sollen, der Hallesche FC hätte am Sonnabend nach Luckenwalde reisen sollen. Doch beide Partien wurden - so wie sechs (!) weitere Paarungen des 22. Spieltags - abgesagt. Stattdessen haben beide Regionalligisten aus Sachsen-Anhalt am Freitag getestet.

Zur Mittagszeit hatte die U23 des 1. FC Magdeburg den SV Babelsberg 03 zu Gast. Auf dem Kunstrasenplatz des SV Fortuna erwischten allerdings die Gäste den besseren Tag. Schon nach vier Minuten brachte George Didoss die Babelsberger nach einem Fehler von FCM-Schlussmann Robert Kampa in Führung, mit dem Pausenpfiff erhöhte die Elf von Johannes Paul Lau durch Darijan Silic nach einer Ecke. Zwar hatten die Magdeburger in der Folge viele Chancen, allerdings blieben sie ohne Ertrag. Auf der anderen Seite sorgte ein Eigentor durch Connor Noel Schulze sogar für das 0:3. Der FCM-Reserve blieb nur noch späte Ergebniskosmetik durch Joonas Frenzel.