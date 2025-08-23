Test-Remis gegen Offenbach

Die B-Junioren des 1. FC Saarbrücken haben sich in ihrem letzten Testspiel in Bliesransbach von Kickers Offenbach mit 3:3 (1:1) getrennt. Dabei führten die Saarbrücker zwei Mal, um kurz vor Schluss noch den Ausgleich zu kassieren. Tom Born brachte sein Team in der 39. Minute in Führung, doch Jan Bollmann gelang direkt der Ausgleich. Matteo Mattarise sorgte nach einer Stunde für die Offenbacher Führung, diesmal schaffte der FCS den Ausgleich durch Heornii Chornyi. Durch einen Treffer von Janis Hey gingen die Gastgeber in der 80. Minute in Führung, doch wieder kam das OFC-Team durch Amil Tahilovic zum Ausgleich, was dem Endatand entsprach. Am kommenden Sonntag um 11.30 Uhr steht das erste NLZ-Ligaspiel in Quierschied gegen den 1. FSV Mainz 05.