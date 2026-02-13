 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Test: Offensivserie in den letzten 25 Minuten

TuS Eintracht Rulle gewinnt torreich in Kloster Oesede

von red · Heute, 09:35 Uhr · 0 Leser
– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

KL Osnabrück St. B
BZL Weser-Ems St. 5
Kl. Oesede
TuS Rulle

Der TuS Eintracht Rulle hat seine erfolgreiche Testspielserie fortgesetzt und beim VfL Kloster Oesede mit 7:3 gewonnen. Die Partie am Donnerstagabend fand unter Flutlicht bei Kälte und Regen statt.

Rulle ging in der 19. Minute in Führung. Simon Schulte nutzte dabei einen Fehler in der Defensive des Gegners. Kurz darauf erhöhte Keno Langemeyer auf 2:0. Zur Pause stand es 2:1, nachdem Kloster Oesede noch vor dem Halbzeitpfiff verkürzt hatte.

Gestern, 19:45 Uhr
VfL Kloster Oesede
VfL Kloster OesedeKl. Oesede
TuS Eintracht Rulle
TuS Eintracht RulleTuS Rulle
3
7
Abpfiff

Nach rund einer Stunde nahm das Spiel deutlich an Tempo zu. In der Schlussphase war Rulle vor dem Tor besonders effektiv und erzielte fünf Treffer in den letzten 25 Minuten. Schulte traf dabei zum zweiten Mal, außerdem waren Jona Miletic, Kord Langemeyer, Frederik Larberg und Sören Ludwig erfolgreich.

Das nächste und letzte Testspiel vor dem Pflichtspielstart bestreitet der TuS Eintracht Rulle am Samstag, 21. Februar 2026, um 12:00 Uhr gegen die U23 des SC Spelle-Venhaus. Gespielt wird an der Venhauser Straße 45 in 48480 Spelle.