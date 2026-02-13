Test: Offensivserie in den letzten 25 Minuten

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der TuS Eintracht Rulle hat seine erfolgreiche Testspielserie fortgesetzt und beim VfL Kloster Oesede mit 7:3 gewonnen. Die Partie am Donnerstagabend fand unter Flutlicht bei Kälte und Regen statt.

Rulle ging in der 19. Minute in Führung. Simon Schulte nutzte dabei einen Fehler in der Defensive des Gegners. Kurz darauf erhöhte Keno Langemeyer auf 2:0. Zur Pause stand es 2:1, nachdem Kloster Oesede noch vor dem Halbzeitpfiff verkürzt hatte.

Nach rund einer Stunde nahm das Spiel deutlich an Tempo zu. In der Schlussphase war Rulle vor dem Tor besonders effektiv und erzielte fünf Treffer in den letzten 25 Minuten. Schulte traf dabei zum zweiten Mal, außerdem waren Jona Miletic, Kord Langemeyer, Frederik Larberg und Sören Ludwig erfolgreich.