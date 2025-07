Test-Niederlage gegen Kaiserslautern

Die B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken, die in der abgelaufenen Runde souverän den Titel in der Regionalliga Südwest holten, mussten sich am Donnerstagabend im rheinland-pfälzischen Breitenbach dem 1. FC Kaiserslautern in einem Test mit 2:6 (1:1) beugen.