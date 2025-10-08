Test mit besonderer Note von FCS und Schalke II in Lüxem

Die Saarbrücker und die Schalker Zweitvertretung hatten sich für die Länderspielpause zu einem Testspiel verabredet – und suchten einen Spielort, der in etwa auf halber Strecke liegt. „Der Kontakt zu uns kam über den früheren Lüxemer Klaus Bechtel, der Talentscout bei Schalke ist, zustande“, verrät Harald Wehlen, Vorstandsmitglied des am Donnerstag gastgebenden SV Grünewald Lüxem.

Die Anstoßzeit um 13.30 Uhr ist dabei nicht gerade zuschauerfreundlich – bei Profimannschaften, die auch tagsüber trainieren, in solchen Fällen allerdings nicht unüblich. „Beide Mannschaften wollen kein großes Tamtam, sondern einfach nur ein gutes Testspiel austragen“, weiß Wehlen aus den Vorgesprächen. Der FCS habe indes noch ein paar aktuelle Bilder vom Lüxemer Platz angefordert. Anschließend gab es von dort grünes Licht – wenig überraschend. Schließlich gilt Wehlen als einer der versiertesten Platzwarte in der ganzen Region.

Um die 200 Zuschauer, darunter vor allem Kinder und Jugendliche, erwarten sie am Grünewald. Während bei Schalke II Co-Trainer Willi Landgraf, der langjährige Zweitliga-Kultspieler, der Prominenteste ist, wird aus dem Saarbrücker Kader ein gebürtiger Wittlicher im Mittelpunkt stehen: Florian Pick (Foto: dpa) steht seit Sommer bei den Blau-Schwarzen unter Vertrag. Nach seinem Wechsel von Zweitligist Preußen Münster ist der Offensivspezialist dort voll eingeschlagen. Regelmäßig erntet der 30-Jährige positive Kritiken und hat bereits sieben Treffer auf seinem Konto.