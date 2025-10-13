Test in Rödinghausen ohne Ertrag

Der TSV Havelse hat die Länderspielpause für einen intensiven Test beim Regionalligisten SV Rödinghausen genutzt – und musste sich am Ende knapp mit 0:1 geschlagen geben. Trotz zahlreicher Torchancen und einer über weite Phasen dominanten Vorstellung blieb der ersehnte Erfolg aus. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Rödinghausen per Foulelfmeter kurz nach dem Seitenwechsel.

Mit einer veränderten Startelf und mehreren Spielern aus der zweiten Reihe trat das Team von Trainer Samir Ferchichi im Häcker Wiehenstadion an. Die Havelser kontrollierten das Geschehen von Beginn an, suchten den Weg nach vorne und kombinierten gefällig – einzig das Tor fehlte.

Marko Ilic hatte früh zweimal die große Gelegenheit zur Führung: Erst traf er den Pfosten (18.), kurz darauf wurde sein Abschluss auf der Linie geklärt. Auch Julian Rufidis verpasste kurz vor der Pause aus bester Position das 1:0, während auf der Gegenseite Rödinghausen ebenfalls einmal Aluminium-Pech hatte. Nach 45 intensiven Minuten stand es 0:0 – mit Vorteilen für den TSV, aber ohne Ertrag.

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde der Regionalligist gefährlich: Nach einem Foul im Strafraum entschied Schiedsrichter Henry Schröder auf Elfmeter. TSV-Torhüter Jonah Busse, der über 90 Minuten spielte, ahnte die Ecke, konnte den Rückstand aber nicht verhindern. In der Folge erhöhte Havelse den Druck deutlich, verpasste den Ausgleich jedoch mehrfach knapp.

Leon Sommer rutschte nur Zentimeter an einer Hereingabe von Robin Müller vorbei (60.), und in der Nachspielzeit traf Marco Schleef per Kopf erneut nur den Pfosten (90.). Trotz spielerischer Überlegenheit und hohem Aufwand blieb dem TSV der verdiente Ausgleich verwehrt.

Die Erkenntnisse aus Rödinghausen fallen gemischt aus: spielerisch verbessert, defensiv stabiler – aber weiter ohne Effizienz im Abschluss. Diese Schwäche gilt es nun abzustellen, denn in der Liga wartet die nächste Herausforderung.

Nach der Länderspielpause empfängt der TSV Havelse am Sonntag, 19. Oktober 2025, den SSV Jahn Regensburg zum Flutlichtspiel im Eilenriedestadion. Anstoß ist um 19:30 Uhr. Karten sind im Online-Ticketshop erhältlich.