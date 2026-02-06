Test-Highlight für Schalding - Hauzenberg probt in Dingolfing

Sehr erfreulich aus Schaldinger Sicht: Michael Dietl hat nach seiner langen Verletzungspause die ersten Testminuten absolvieren können. – Foto: Robert Geisler

Nach den ersten Tests vergangene Woche proben die beiden niederbayerischen Bayernligisten SV Schalding-Heining und FC Sturm Hauzenberg an diesem Wochenende fleißig weiter. Der SVS reist zum Regionalligisten nach Burghausen, der Sturm ist zu Besuch beim Landesligisten FC Dingolfing.



Test-Highlight für den SVS: Die Grün-Weißen gastieren beim SV Wacker um den ehemaligen Nationalspieler Lars Bender, Test-Highlight für den SVS: Die Grün-Weißen gastieren beim SV Wacker um den ehemaligen Nationalspieler Lars Bender, der wie gerade erst bekannt wurde sich im Sommer schon wieder verabschieden wird . "Wir freuen uns auf einen äußerst attraktiven Testspielgegner und werden in allen Bereichen voll gefordert werden", erklärt SVS-Cheftrainer Stefan Köck, der mit der bisherigen Stand der Vorbereitung zufrieden ist: "Wir haben im ersten Test gegen Vornbach einige Dinge aufgeschnappt, an denen wir in dieser Woche gearbeitet haben. Am Reuthinger Weg finden wir vernünftige Bedingungen vor, was zu dieser Jahreszeit freilich nicht selbstverständlich ist. Zudem sind wir bislang von schwereren Blessuren verschont geblieben. Hoffentlich bleibt das auch so." Bis auf Patrick Drofa (muskuläre Probleme) und Sebastian Sommer, bei dem sich eine alte Verletzung wieder bemerkbar macht, sind alle Mann mit an Bord. Simon Dorfner fehlt nach seiner Kreuzband-OP freilich noch länger. Quirin Stiglbauer dürfte hingegen in Burghausen sein Comeback geben. Für die Wackerianer ist es bereits das vierte Testspiel; das erste übrigens gegen einen "einheimischen" Gegner. Denn der SVW probte bislang mit Hertha Wels, UFC Ostermiething und SV Ried ausschließlich gegen Teams aus der österreichischen Nachbarschaft. Ganz interessant vielleicht auch noch für alle Frühaufsteher: Vor der Partie der Regionalliga-Mannschaft im Sportpark Lindach ist bereits der Nachwuchs dran. Um 11 Uhr empfängt die U19 des SVW den FC Carl Zeiss Jena im Rahmen des ersten Hauptrunden-Spieltags der DFB-Nachwuchsliga (Liga B – Gruppe C).





Sehr ordentlich präsentierte sich der FC Dingolfing im ersten Test beim Nord-Bayernligisten Fortuna Regensburg. – Foto: Paul Hofer







Zweiter Probelauf für dem Sturm nach der 0:3-Niederlage am vergangenen Samstag bei der Profireserve des SSV Jahn Regensburg. Trotz des klaren Ergebnis waren die Hauzenberger mit dem Aufgalopp nicht unzufrieden. In Dingolfing auf dem Kunstrasen soll weiter an den Abläufen gefeilt werden. "Wir hatten eine sehr intensive Trainingswoche, die wir mit einer guten Leistung beim ambitionierten Landesligisten FC Dingolfing abschließen wollen. In puncto Spielaufbau und kontrollierten Ballbesitzphasen gilt es die Trainingsschwerpunkte auch im Testspiel umzusetzen, auch wenn die Beine etwas müde sind, was zum gegenwärtigen Stand der Vorbereitung ganz normal ist", merkt Hauzenbergs Trainer Dominik Schwarz an. Verzichten müssen die Jungs aus dem Unteren Bayerischen Wald weiter verletzungsbedingt auf Joris Wagner, Anton Hobelsberger, Moritz Gerhartinger und auch Johannes Stingl. Bei dem Quartett sieht`s nicht wirklich gut aus, sie werden wohl noch länger nicht zur Verfügung stehen und dürften damit einen Großteil der Vorbereitung verpassen, was natürlich alles andere als optimal ist.

Der FC Dingolfing ist vergangene Woche mit einem 3:2-Sieg beim Nord-Bayernligisten Fortuna Regensburg gestartet und will auch gegen den Sturm eine gute Figur abgeben."Mit Hauzenberg bekommen wir es mit einem starken Gegner zu tun, der uns in allen Bereichen voll fordern wird. Wir wollen eine anständige Leistung auf den Platz bekommen und selbstverständlich auch ein ordentliches Ergebnis erzielen, wenngleich das in der Vorbereitung nicht im Vordergrund steht. Verlieren ist dennoch nie schön und dementsprechend werden wir versuchen, das zu verhindern", meint Dingolfings Coach Thomas Seidl. Personell sieht es bei den BMW-Städtern wie folgt aus: Neben den Langzeitausfällen sind Louis Tournier und Frode Füllner sicher nicht dabei. Zudem gibt es noch eine Reihe von Fragezeichen, da wir nach dem bislang hohen Pensum (sieben Trainingseinheiten, ein Spiel innerhalb von zehn Tagen) ein paar angeschlagene Akteure haben.