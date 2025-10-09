Test gegen Schalke wurde abgesagt

Das für heute geplante Testspiel gegen den FC Schalke 04 II muss abgesagt werden. Das Schalker Team ist auf der Anreise in einer Vollsperrung stecken geblieben und dadurch ist in den kommenden Stunden keine Weiterfahrt möglich. Der FCS tritt am übernächsten Samstag, 18. Oktober um 14 Uhr im Ludwigspark-Stadion zu seinem nächsten Drittligaspiel gegen den SC Verl an.