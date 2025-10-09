Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Test gegen Schalke wurde abgesagt
1.FC Saarbrücken: Königsblauer Mannschaftsbus steckte im Stau.
Das für heute geplante Testspiel gegen den FC Schalke 04 II muss abgesagt werden. Das Schalker Team ist auf der Anreise in einer Vollsperrung stecken geblieben und dadurch ist in den kommenden Stunden keine Weiterfahrt möglich. Der FCS tritt am übernächsten Samstag, 18. Oktober um 14 Uhr im Ludwigspark-Stadion zu seinem nächsten Drittligaspiel gegen den SC Verl an.