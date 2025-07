Test gegen RW Walldorf: Wormatia Worms fast 90 Minuten in Unterzahl

WORMS. Hinter den Oberliga-Fußballern des VfR Wormatia Worms liegt ein anstrengendes Wochenende. Training und Testspiel gegen den hessischen Oberligisten Rot-Weiss Walldorf (1:2) am Samstag – Analyse, Training und eine Beachvolleyballeinheit in der Pfrimmpark-Arena am Sonntag: die Spieler von Wormatia-Trainer Anouar Ddaou kamen gehörig ins Schwitzen. Inklusive Teamabend und einem gemeinsamen Abendessen in der Eventlocation „Pyramide“ sowie einer Übernachtung in einer Wormser Jugendherberge, verbrachten die Wormaten das gesamte Wochenende miteinander.