Test gegen Regionallisten – der TuS springt ins kalte Wasser

Bayernligist Geretsried bestreitet sein erstes Vorbereitungsspiel. Drei Neuzugänge sollen sich gegen die SpVgg Unterhaching präsentieren.

Nach sechs Trainingseinheiten rollte bei den Fußballern des TuS Geretsried der Ball auch wieder im Spiel: An diesem Dienstag (19 Uhr) gastiert das Team von Trainer Daniel Dittmann bei der SpVgg Unterhaching, gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz der Sportanlage Ottobrunn. „Ich finde, es ist immer von Vorteil, gegen so einen Gegner zu testen“, sagt der TuS-Coach vor dem „Sprung ins kalte Wasser“ beim Tabellenzweiten der Regionalliga. „So ein Gegner zeigt dir schnell auf, wo du noch Potenzial hast.“ Will heißen: Zwar will der Bayernliga-Aufsteiger die in den bisherigen Übungseinheiten erarbeiteten Inhalte gegen das Team von Ex-Profi Sven Bender umsetzen – wie weit das einstudierte Gegenpressing auch gegen den Aufstiegsaspiranten zur 3. Liga zur Geltung gelingt, steht bekanntlich auf einem anderen Blatt. „Um in der Bayernliga zu bestehen, müssen wir aktiver sein. Jeder muss im Spiel gegen den Ball auch den einen oder anderen Meter gehen“, stellt Dittmann fest.

Gespannt sein darf man, wie sich beim TuS die Neuzugänge Mihajlo Vjestica, Lucian Schirbl und Johannes Lex präsentieren, die ebenso ihre Einsatzzeit bekommen sollen wie der Langzeitverletzte Daniel Krebs. Für Belmin Idrizovic kommt nach seiner schweren Verletzung ein Einsatz noch zu früh. Lukas Kellner und Robin Renger fehlen krankheitsbedingt. Fraglich ist auch das Mitwirken von Kapitän Sebastian Schrills, der im Training „einen Schlag auf den Zeh bekommen hat“, wie der Coach anmerkt. „Das muss sich unser Physio noch mal anschauen. Dann sehen wir, ob es geht.“