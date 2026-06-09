Test gegen Bayernligist – Buchbach startet in die Saisonvorbereitung

Der Regionalligist testet in Taufkirchen gegen Bayernligist FC Sportfreunde Schwaig.
Saison Nummer 15 für den TSV Buchbach in der Fußball-Regionalliga Bayern: Das Gründungsmitglied der Belle-Etage im bayerischen Fußball startet am 16. Juni unter dem neuen Trainer Sven Zurawka in die Vorbereitung und hofft nach einem kleinen Kaderumbruch auf eine möglichst sorgenfreie Spielzeit.
„Bis auf die eine oder andere Schlüsselposition steht der Kader. Da muss ich der Sportlichen Leitung ein großes Kompliment aussprechen. Ich denke, dass wir eine sehr gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten haben. Wir haben sehr gute Jungs bekommen und konnten viele Achsenspieler halten“, sieht der neue Coach sein Team personell gut gerüstet.
Bereits seit dem 28. Mai absolvieren die Spieler ein individuelles Aufbauprogramm mit Lauf- und Kräftigungseinheiten. Am Dienstag, 16. Juni, geht es dann um 18.30 Uhr erstmalig wieder auf den Platz. „Wir wollen von Anfang an Gas geben und schon gut vorbereitet in die Testspiele gehen“, sagt Zurawka, dem bekannt ist, dass die Buchbacher seit Jahren wahrlich keine Vorbereitungs-Weltmeister sind: „Wir haben rund fünfeinhalb Wochen bis zum ersten Punktspiel Zeit, aber ich will, dass wir auch schon in den Tests gut abschneiden.“
Das erste Vorbereitungsspiel bestreiten die Buchbacher nach vier Einheiten auf dem Platz am 20. Juni um 16 Uhr in Taufkirchen gegen den Bayernligisten FC Sportfreunde Schwaig. Test Nummer zwei steigt dann bereits am 23. Juni um 19.30 Uhr in Buchbach gegen den Landesligisten 1. FC Passau, ehe am darauffolgenden Wochenende die Teilnahme am Kirchanschöringer Siloking-Cup ansteht, bei dem neben den Gastgebern auch der SV Wacker Burghausen und die SpVgg Unterhaching am Start sein werden.
Vier Trainingseinheiten später bestreiten die Buchbacher am 4. Juli in Finsing ein weiteres Turnier mit den Bayernligisten SV Heimstetten, ASV Neumarkt und dem FC Ismaning. Die offizielle Saisoneröffnung wird voraussichtlich am 11. Juli über die Bühne gehen, wenn der TSV 1860 München II in der SMR-Arena zu Gast ist. Eine Woche später steht dann die erste Runde im Toto-Pokal auf der Agenda, je nach Auslosung soll ein weiterer Test gegen einen hochkarätigen Gegner vereinbart werden, ehe am 24. Juli auswärts der Startschuss zur neuen Saison fällt.
„Wir werden das Training nach einem Wochenprinzip in Blöcke aufteilen: Phase eins ist das Spiel mit dem Ball, Phase zwei gegen den Ball. Dann folgen das offensive und das defensive Umschaltspiel. Ziel ist, dass wir bis zum Start alle Phasen beherrschen“, so Zurawka, der sich für die nächsten zwei Wochen viele weitere persönliche Gespräche mit den Spielern vorgenommen hat. Er wünscht sich neben einer erfolgreichen Saison in der Liga auch ein maximal positives Auftreten im Toto-Pokal:
„Nach dem Abstieg der Löwen gehe ich davon aus, dass die Liga hinter der Spitzengruppe noch enger zusammenrücken wird. Das wird spannend. Aber ich bin ein Trainer, der immer nach dem Maximalen strebt, und deswegen wollen wir auch im Pokal die bestmögliche Rolle spielen.“ Unerfüllter Buchbacher Wunschtraum seit Jahren: Einmal die erste Hauptrunde im DFB-Pokal erreichen.