⚽🔥 Test bestanden! SV Böhme gewinnt spektakulär mit 3:4 bei SV Hönisc

Es war der erste – und vermutlich einzige – Test vor dem Restart der Saison. Denn schon am 01.03.2026 beginnt die heiße Phase wieder mit dem Auswärtsspiel beim TSV Wietzendorf II.

Am vergangenen Sonntag war es endlich soweit: Unsere 1. Herren konnten nach langer Zeit wieder auf den Platz! 🌧️⚽ Durch die schwierigen Wetterbedingungen war Training auf unseren eigenen Plätzen zuletzt kaum möglich – uns blieb nur die Halle. Umso größer war die Freude, dass das Testspiel beim SV Hönisch II stattfinden konnte. Dank ihres Kunstrasenplatzes war Fußball endlich wieder möglich. 💪

Gleich in der Startelf standen zwei Debütanten: 🔹 Niklas Becker (zuvor TSV Jahn Westen) 🔹 Max Zielasko (zuvor SSV Rodewald)

Pünktlich um 11:00 Uhr pfiff Schiedsrichter Heiko Rex die Partie an, die er souverän und fair leitete – vielen Dank dafür! 👏

Das Ziel war klar: Der erste Test in neuer Konstellation sollte zeigen, wie gut wir bereits als Team funktionieren.

⚡ Traumstart für Böhme

Und das Team legte direkt los wie die Feuerwehr! 🚀

2. Minute: Niklas Becker spielt einen perfekten Ball auf die linke Außenbahn in den Lauf von Dildar Shaqouli, der sich stark durchsetzt und mustergültig auf Maximilian Freund ablegt.

➡️ Einschieben, fertig – 0:1 SV Böhme! Was für ein Auftakt! 🔥

Die ersten 15–20 Minuten gehörten klar uns. Druckvoll, mutig, dominant.

18. Minute: Wieder ein perfekt getimter Pass – diesmal von Max Zielasko auf Nico Sonders, der im Strafraum nur noch per Foul gestoppt werden kann.

Elfmeter! Alexander Sashchecka übernimmt Verantwortung – sicher verwandelt.

➡️ 0:2 SV Böhme ⚽

🤕 Rückschläge und Comeback von Hönisch

In der 25. Minute musste Jonas Grots verletzungsbedingt runter – gute Besserung! 🙏

Für ihn kam Liam Hörenkuhl (JSG Rethem) auf die linke Abwehrseite.

Nach dem 0:2 wurde Hönisch stärker und nutzte eine ihrer Chancen eiskalt:

➡️ 1:2 durch Stephan Schlachter nach schnellem Konter.

Jetzt war richtig Feuer im Spiel 🔥 Jeder Zweikampf wurde angenommen.

33. Minute: Langer Ball hinter unsere Abwehr – Ernes Kurpejovic bleibt cool.

➡️ 2:2 Ausgleich

40. Minute: Nächster Wechsel bei uns – Sohnel Ramos verletzt raus, Joanna Au kommt ins Spiel und stabilisiert das Mittelfeld. Max rückt dafür in die Innenverteidigung.

Bis zur Pause neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Chancen auf beiden Seiten – aber kein Treffer mehr.

➡️ Halbzeit: 2:2

💪 Zweite Hälfte mit Debüt, Rückstand und starkem Comeback

Das Wetter blieb ungemütlich – Nieselregen und Schauer wechselten sich ab. 🌧️

Trainer Mario Hörenkuhl fand klare Worte in der Kabine:

👉 mehr Konsequenz, mehr Zweikampfstärke, heute zählt nur der Sieg!

Zum Start der zweiten Hälfte gab es direkt das nächste Debüt:

🧤 Sebastian Harms (zuvor TSV Jahn Westen) übernahm im Tor für Jan Mertens.

Doch dann der Rückschlag:

49. Minute – Abwehrfehler, Dragos Iorga trifft.

➡️ 3:2 für Hönisch

Aber unsere Mannschaft blieb ruhig, kämpfte weiter und zeigte Moral.

54. Minute: Angriff über rechts, der Ball kommt zu Joanna Au.

Sie tanzt ihre Gegenspieler aus und schließt sehenswert ab.

➡️ 3:3! Premierentor für Joanna in der 1. Herren! 🎉

Großes Danke für deinen Einsatz – immer da, wenn wir dich brauchen! 🙌

🔄 Wechsel & Chancenfestival

65. Minute: René Dumke kommt für Alexander Sashchecka.

70. Minute: Jan Mertens kehrt zurück – diesmal als Stürmer für Nico Sonders.

Beide Teams wollten mehr als ein Unentschieden.

Wir erspielten uns Chance um Chance und setzten den Gegner immer stärker unter Druck.

75. Minute: Freistoß aus 25–30 Metern. Niklas Becker zieht wuchtig ab – der Keeper kann nur abklatschen lassen.

Jan Mertens kommt ran… aber trifft den Ball nicht optimal. Riesenchance! 😮

🧨 Der Lucky Punch

Wir blieben dran – und wurden belohnt.

René Dumke setzt sich über links stark durch und spielt auf Jan Mertens, der mit dem Rücken zum Tor steht.

Ballannahme, Drehung, Abschluss…

💥 Unhaltbar ins Netz!

➡️ 3:4 SV Böhme!

🧱 Kampf bis zum Schluss

Jetzt hieß es verteidigen, kämpfen, zusammenhalten.

Mit großem Teamgeist und starken Paraden von Keeper Sebastian Harms brachten wir die Führung über die Zeit.

➡️ Endstand: 3:4 Auswärtssieg für den SV Böhme! 🖤🤍

Ein intensives, faires und spannendes Testspiel ohne Unsportlichkeiten.

ℹ️ Weitere Infos

Leider konnte Emin Merzu (zuvor TSV Jahn Westen) sein Debüt nicht feiern – er verletzte sich leicht beim Aufwärmen. Gute Besserung! 🙏

Ein großes Dankeschön an den SV Hönisch II für das Testspiel und viel Erfolg für die Rückrunde. Ebenso Danke an Schiedsrichter Heiko Rex und alle mitgereisten Supporter. 👏

Jetzt richtet sich der Blick nach vorne:

🔥 Saisonrestart am 01.03.2026 – auswärts beim TSV Wietzendorf II!

🖤🤍 Nur der SVB!