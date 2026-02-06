Test beim TSV 1860 II: Geretsried stark ersatzgeschwächt

Eine sportliche Herausforderung wartet auf die TuS-Fußballer um Keita Kawai (li.) und Tyrone Prepeluh (re.) im Vorbereitungsspiel bei Tabellenführer TSV 1860 München II. – Foto: Rudi Stallein

Vor dem Abflug ins Trainingslager nach Spanien schont TuS-Trainer Daniel Dittmann viele Spieler. Kreisliga-Akteure rücken für das Testspiel bei Bayernliga-Konkurrent und Tabellenführer 1860 München II nach.

Die Vorbereitungsphase, zumal im Winter, ist oft von Unwägbarkeiten begleitet. Die Bayernliga-Fußballer des TuS Geretsried trifft es in dieser Hinsicht derzeit gleich doppelt: So fiel das geplante Testspiel beim SV Heimstetten am Dienstag den widrigen Platzverhältnissen zum Opfer – und für die nächste Partie bei der U21 des TSV 1860 München an diesem Samstag (13 Uhr) muss Daniel Dittmann fast eine komplette Elf ersetzen. „Wir haben extrem viele Ausfälle“, bestätigt der TuS-Trainer. Allerdings handele es sich dabei auch um „ganz, ganz viele Vorsichtsmaßnahmen“. Vor dem Trainingslager in Spanien, das kommende Woche auf dem Programm steht, soll es keine überraschenden Absagen geben, weshalb auch kleinere Wehwehchen derzeit genügen, um geschont zu werden.

Schließlich sollen auch die angeschlagenen Akteure beim Abflug am Dienstag weitgehend trainingstauglich an Bord gehen können. Neben Belmin Idrizovic und Adrian Hofherr, die beide nach ihren Verletzungen noch im Aufbautraining sind, fehlen verletzungsbedingt Torhüter Cedomir Radic (Probleme mit dem Fuß), Thomas Puscher (Bänder), Kapitän Sebastian Schrills (gebrochener Zeh), Alexander Bazdrigiannis (Aduktoren) und Taso Karpouzidis (Rücken). Linus Falck und Isni Redjepi stehen vor ihren Abschlussprüfungen und müssen deshalb auch auf ihre Teilnahme am Trainingslager verzichten. Ein Fragzeichen steht für den Test bei den Sechzigern krankheitsbedingt hinter dem Einsatz von Daniel Krebs. Aus dem Kreisliga-Kader des TuS rücken laut Daniel Dittmann Fabio Pech, Christoph Klein und Michael Öttl nach.

„Das kann bei einem Punktspiel natürlich genauso passieren“, nimmt der Coach die gehäuften Absenzen relativ gelassen. „Dann müssen halt die anderen da sein, die haben jetzt Gelegenheit sich zu beweisen“, hofft er auf einen Motivationsschub bei den verbleibenden Akteuren. Die vielen Ausfälle bleiben nicht ohne Konsequenzen für die taktische Ausrichtung. „Es werden sich für den einen oder anderen Positionen verändern, es werden sich die Räume verändern“, erläutert Dittmann und fügt mit Blick auf den Ligakonkurrenten und Tabellenführer aus München (gegen den man in der Punktrunde das Heimspiel mit 2:1 gewinnen konnte und auswärts eine 0:3-Niederlagen einstecken musste) hinzu: „Größer könnte die Herausforderung nicht sein.“