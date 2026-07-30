Test auf Augenhöhe - Knappe Niederlage

(25.07.2026📝EJ) Ohne Stefan Botz, Philipp Vofrei, Moritz Schauseil, Nick Wipprecht, Stefan Wölfel, Matheusz Szymanski, Mathias Koch und Lenny Bommhardt war der Test des Drittplatzierten der KOL Mittelthüringen gegen den Zweitplatzierten der KOL Südthüringen mitten in der Urlaubszeit nicht voll aussagekräftig. Dem TSV Bad Blankenburg gelang es diesmal nicht, sich einen Treffer herauszuspielen. Positiv betrachtet, durften sich die fünf mitwirkenden Spieler aus der 2.Männermannschaft beim Chef-Trainer der 1.Männermannschaft einmal zeigen. Nach 90 Minuten hatte der SV Isolator Neuhaus-Schierschnitz knapp die Nase vorn. Schütze des goldenen Treffers war Erik Wiegand in der 6.Spielminute. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe.