Test an der Illoshöhe: VfL Osnabrück empfängt Werder ll

Am Sonntagnachmittag testet der VfL Osnabrück im heimischen Sportpark an der Illoshöhe gegen die Zweitvertretung des SV Werder Bremen. Die junge Bremer Mannschaft, die mit einem Altersdurchschnitt von nur 21,4 Jahren antritt, wurde zur neuen Saison mit gleich sieben Akteuren aus der eigenen U19 verstärkt – unter anderem mit den Pokalsiegern und Halbfinalisten der A-Junioren-Meisterschaft. Der erfahrene Torhüter Sebastian Mielitz und Kapitän Cimo Röcker führen das Team an.