Test am Mittwoch fällt aus 1.FC Saarbrücken II: Erst am Sonntag erste Testbegegnung der Zweiten

Die für Mittwochabend (25. Januar) vorgesehene Testbegegnung zwischen dem 1. FC Saarbrücken II (Vizemeister der Landesliga Süd) und dem SV Wallerfangen (Vizemeister der Landesliga West) findet nicht statt. "Die Gäste haben gebeten, die Begegnung ausfallen zu lassen, weil sie derzeit zu viele kranke und verletzte Spieler haben", sagte Sammer Mozain, der Trainer der FCS-Zweiten, am Dienstagabend. Nun kommt es am Sonntag um 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.) zum ersten Test gegen den Südwest-Verbandsligisten SSC Schaffhausen, der vom früheren FCS-Spieler Mischa Theobald trainiert wird.