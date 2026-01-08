Test-Absage, Platzsuche und Neuzugänge beim Wuppertaler SV

Optimistisch stimmt Wunderlich, dass seine neue Mannschaft „extrem gewillt“ und sich „der Lage bewusst“ sei. In der bisherigen Saison habe es den Gegnern bei den Toren „im Defensivverbund zu einfach gemacht“, die Gegentreffer seien oft „nach dem gleichen Muster“ gefallen. Das wolle man gemeinschaftlich ändern. Deshalb sei auch der Auftritt in der Uni-Halle wichtig gewesen.

Ob zur Trendwende neues Personal notwendig ist, muss sich zeigen. „Grundsätzlich halten wir immer die Augen auf. Der Verein hat kein Geld, nach der Vertragsauflösung von Lennard Wagemann ist vielleicht etwas möglich“, so Manno. Eine Entscheidung falle aber keinesfalls vor dem Trainingslager. Eventuell werde man auch einen Probespieler testen. „Ich habe jetzt ein erstes Bild von der Mannschaft bekommen. Eine Verstärkung im Defensivverbund würde uns gut tun“, findet Wunderlich. Ob die realisierbar sei, müsse sich aber zeigen.

Über allem stehe der Auftakt mit den Duellen gegen Velbert (24. Januar) und in Rödinghausen (31. Januar), findet der neue WSV-Cheftrainer: „Er ist extrem wichtig. Unser großes Ziel ist es, bereit zu sein, um einen guten Start hinzulegen und Vertrauen zu bekommen – und mit einem Heimsieg vielleicht wieder einen Funken an Euphorie zu entfachen.“