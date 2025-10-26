Teßmers Dreierpack bringt TSV auf die Siegerstraße

Dietfurt hatte über die gesamte Spielzeit sehr viel Ballbesitz, agierte aber vor allem in der ersten Halbzeit zu hektisch und leistete sich viele Abspielfehler. Somit konnte sich der Favorit in der Offensive zunächst kaum in Szene setzen. Die Hausherren standen kompakt in der Defensive und hatten mit den Dietfurter Angriffsaktionen kaum Mühe. Ziel der Gastgeber war es auf Fehler des TSV zu lauern und dann entsprechende Nadelspitzen zu setzen.

Der TSV Dietfurt hat in der Kreisliga 2 Regensburg einen hart umkämpften 4:1 (2:1)-Sieg beim SC Sinzing erreicht. Matchwinner war dabei Youngster Elias Teßmer, der seine Elf nach einem 0:1-Rückstand mit drei Treffern auf die Siegerstraße schoss.

Genau so fiel auch der Führungstreffer für den Sportclub. Nach einem Abspielfehler des TSV im Mittelfeld war Diyar Mehtari (19.) auf und davon und hob den Ball über TSV-Schlussmann Lukas Schmid zum 1:0 ins Netz. Dietfurts erste richtige Chance durch Alexander Merkl in der 24. Minute entschärfte SC-Keeper Felix Häupl zur Ecke. Kurz darauf hatten die Gäste das Glück auf ihrer Seite, da ein Freistoß von Sinzings Andreas Schlegl nur an die Latte ging. In der 33. Minute stand es dann plötzlich 1:1. Benedikt Stark leitete einen Abschlag von Häupl postwendend zurück in den Lauf von Teßmer, der zum Ausgleich einschob. Praktisch mit dem Pausenpfiff gelang erneut Teßmer sein zweiter Treffer, als er zuerst am Torhüter scheiterte, dann aber zum 2:1 traf.

Trotz dieser Führung war Dietfurts Trainer Matthias Pfeifer sehr enttäuscht über den Auftritt seines Teams und stellte in der zweiten Halbzeit auf einigen Positionen um. Dietfurt kam nun deutlich besser ins Spiel, nach nur wenigen gespielten Sekunden scheiterte Merkl an Häupl. In der 52. Minute vergab Daniel Schneeberger, den Nachschuss konnte Merkl ebenfalls nicht im Tor unterbringen. Ein paar Minuten später glückte Teßmer mit seinem dritten Treffer die Vorentscheidung, als er einen schnell ausgeführten Merkl-Freistoß zum 3:1 für den TSV ins Netz beförderte. Den 4:1-Schlusspunkt markierte Schneeberger nach Traumpass von Johannes Fritz.