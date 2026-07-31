Teslas Auftaktsieg ist für Trainer Erdogan Pini keine Überraschung Kaum ein Team wurde vor dem Start skeptischer bewertet als FK Nikola Tesla. Dann folgte das 3:1 beim stark eingeschätzten Aufsteiger Vorwärts/Wacker - und Trainer Erdogan Pini sieht noch Luft nach oben. von red · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Tesla-Coach Erdogan Pini. – Foto: Marcus Sellhorn

Der erste Spieltag der Oberliga Hamburg hatte direkt seine große Überraschung. FK Nikola Tesla, in der FuPa-Umfrage von 75,3 Prozent der Teilnehmenden als Absteiger genannt, gewann zum Auftakt mit 3:1 beim SC Vorwärts/Wacker Billstedt. Gerade weil die Billstedter nach ihrer starken Vorbereitung und zahlreichen Transfers mit viel Rückenwind in die Saison gegangen waren, hatte dieses Ergebnis besondere Wirkung.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Für Tesla war der Sieg mehr als nur ein gelungener Start. Nach einem Sommer mit vielen Fragezeichen, mehreren Veränderungen und einer sehr kritischen öffentlichen Erwartung gelang der Mannschaft von Erdogan Pini direkt ein Ergebnis, das das Bild vorerst verschiebt. Pini blendete die Zweifel aus Dass die Einschätzungen rund um Tesla auch beim Trainer ankamen, machte Pini gegenüber Transfermarkt deutlich. „Natürlich habe ich die eine oder andere Nachricht und den einen oder anderen Anruf bekommen. Aber ich habe mich von Anfang an nur auf meine Mannschaft konzentriert und versucht, eine gute Stimmung reinzubekommen sowie aus einer Mannschaft schnellstmöglich eine Einheit zu formen“, sagte Pini.

Der Trainer sieht seine Mannschaft trotz des Auftaktsiegs noch nicht am Ziel. „Und wir sind noch nicht am Ende. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben“, erklärte er weiter. Genau diese Aussage passt zur Lage des Klubs. Nikola Tesla hat mit dem Sieg in Billstedt ein starkes erstes Signal gesendet, muss die Leistung aber in den kommenden Wochen bestätigen. „Ich habe auch im Vorfeld gesagt, dass wir gewinnen werden“ Pini selbst wirkte vom Erfolg nicht überrascht. „Es war nur eine Frage der Zeit, bis es klappt. Ich habe daran geglaubt und wusste, was meine Mannschaft kann“, sagte der Coach. Besonders bemerkenswert ist sein Nachsatz: „Ich habe auch im Vorfeld gesagt, dass wir gewinnen werden - und das haben wir getan.“