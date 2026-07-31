Teslas Auftaktsieg ist für Trainer Erdogan Pini keine Überraschung

Der erste Spieltag der Oberliga Hamburg hatte direkt seine große Überraschung. FK Nikola Tesla, in der FuPa-Umfrage von 75,3 Prozent der Teilnehmenden als Absteiger genannt, gewann zum Auftakt mit 3:1 beim SC Vorwärts/Wacker Billstedt. Gerade weil die Billstedter nach ihrer starken Vorbereitung und zahlreichen Transfers mit viel Rückenwind in die Saison gegangen waren, hatte dieses Ergebnis besondere Wirkung.
Für Tesla war der Sieg mehr als nur ein gelungener Start. Nach einem Sommer mit vielen Fragezeichen, mehreren Veränderungen und einer sehr kritischen öffentlichen Erwartung gelang der Mannschaft von Erdogan Pini direkt ein Ergebnis, das das Bild vorerst verschiebt.
Dass die Einschätzungen rund um Tesla auch beim Trainer ankamen, machte Pini gegenüber Transfermarkt deutlich. „Natürlich habe ich die eine oder andere Nachricht und den einen oder anderen Anruf bekommen. Aber ich habe mich von Anfang an nur auf meine Mannschaft konzentriert und versucht, eine gute Stimmung reinzubekommen sowie aus einer Mannschaft schnellstmöglich eine Einheit zu formen“, sagte Pini.
Der Trainer sieht seine Mannschaft trotz des Auftaktsiegs noch nicht am Ziel. „Und wir sind noch nicht am Ende. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben“, erklärte er weiter. Genau diese Aussage passt zur Lage des Klubs. Nikola Tesla hat mit dem Sieg in Billstedt ein starkes erstes Signal gesendet, muss die Leistung aber in den kommenden Wochen bestätigen.
Pini selbst wirkte vom Erfolg nicht überrascht. „Es war nur eine Frage der Zeit, bis es klappt. Ich habe daran geglaubt und wusste, was meine Mannschaft kann“, sagte der Coach. Besonders bemerkenswert ist sein Nachsatz: „Ich habe auch im Vorfeld gesagt, dass wir gewinnen werden - und das haben wir getan.“
Damit sendet Tesla ein klares Signal in die Liga. Die Mannschaft will nicht die Rolle annehmen, die ihr viele Beobachter vor der Saison zugeschrieben haben. Der Auftaktsieg bedeutet keinen sicheren Klassenerhalt, aber er verändert die Wahrnehmung. Aus dem vermeintlich klaren Abstiegsfavoriten wird zumindest vorerst ein Team, das gezeigt hat, dass es gefährlich werden kann.
Der nächste Pflichtspieltermin wartet am Mittwoch, 5. August. Dann empfängt Nikola Tesla um 19 Uhr SC Victoria Hamburg. Dieses Spiel wird direkt der nächste Gradmesser, denn Victoria gehört zu den etablierten und individuell stark besetzten Oberliga-Teams.
Am Sonntag, 9. August, folgt im LOTTO-Verbandspokal das Auswärtsspiel beim FC Union Tornesch. Danach geht es in der Liga am 16. August bei TBS Pinneberg weiter. Am 23. August empfängt Tesla den FC Süderelbe, der sich im Sommer stark verstärkt hat und ebenfalls hohe Ambitionen mitbringt.
Das Programm bleibt also anspruchsvoll. Genau deshalb ist der 3:1-Sieg bei Vorwärts/Wacker so wertvoll. Nikola Tesla hat nicht nur drei Punkte geholt, sondern auch ein erstes Gegenargument zur Abstiegsprognose geliefert. Jetzt muss die Mannschaft zeigen, dass der Auftakt keine Momentaufnahme war.
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: