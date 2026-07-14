Tesla wohl vor erneutem Umbruch: Nur Pini bleibt übrig

Das ist Erdogan Pini. – Foto: Marcus Sellhorn

Der späte Verbleib in der Oberliga Hamburg und die Verpflichtung eines prominent besetzten Trainerteams hatten beim FK Nikola Tesla neue Hoffnung geweckt. Mit Jörn Großkopf, Erdogan Pini und Sven Schneppel präsentierte der Klub ein Dreigestirn, das Erfahrung aus der Regionalliga, erfolgreiche Entwicklungsarbeit und genaue Kenntnis des Hamburger Amateurfußballs verbinden sollte.

Doch nur einen knappen Monat später ist von dieser Konstellation kaum noch etwas übrig. Nach Informationen von Transfermarkt ist lediglich Pini weiterhin bei den Teslanern tätig. Schneppel ist inzwischen bei der TuS Dassendorf aufgetaucht, während Großkopf die Aufgabe bei Tesla noch vor dem eigentlichen Start wieder abgesagt hat.

Schneppel hat scheinbar eine neue Aufgabe am Wendelweg gefunden. Bei Nikola Tesla war er ursprünglich als Teil des neuen Trainerteams eingeplant. Gemeinsam mit Pini hatte er zuvor bei Eintracht Norderstedt II gearbeitet und die Mannschaft in die Oberliga geführt. Gerade diese gemeinsame Vergangenheit war ein wichtiger Grund dafür, weshalb das ursprünglich vorgestellte Gespann so vielversprechend wirkte. Pini und Schneppel kannten sich aus der täglichen Arbeit, Großkopf sollte zusätzlich Erfahrung und strukturelle Kompetenz einbringen.

Damit steht der Oberligist kurz vor dem Beginn der neuen Saison erneut vor einer personellen und strukturellen Herausforderung.

Großkopf hört auf sein Bauchgefühl

Auch Großkopf wird keine Aufgabe bei Nikola Tesla übernehmen. Ursprünglich war vorgesehen, dass er wegen beruflicher Verpflichtungen zunächst eher beratend arbeitet und trotzdem bei Spielen sowie möglichst vielen Trainingseinheiten dabei ist. Dazu kommt es nicht. Gegenüber Transfermarkt erklärt der frühere Regionalliga-Trainer, dass sich bei ihm nicht die notwendige Überzeugung für die Aufgabe entwickelt habe.

„Wer mich kennt, der weiß, dass ich für eine Aufgabe brennen muss, zudem mit voller Überzeugung dabei sein will“, sagt Großkopf. Während seines Urlaubs habe er sich intensiv mit der geplanten Tätigkeit beschäftigt. Das Ergebnis seiner Überlegungen fällt eindeutig aus.

„In meinem Urlaub habe ich mir viele Gedanken dazu gemacht und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass beides nicht vorhanden ist, sich das Gefühl dafür nicht eingestellt hat. Mein Bauchgefühl sagt mir, diese Sache nicht anzugehen. Daher habe ich die Offiziellen von Nikola Tesla informiert, dass ich nicht zur Verfügung stehe.“

Großkopf macht damit deutlich, dass seine Entscheidung nicht aus einem einzelnen Vorfall entstanden ist. Vielmehr fehlte ihm das notwendige innere Gefühl, die Aufgabe mit voller Überzeugung anzunehmen.

Nur Pini ist noch bei Tesla

Damit bleibt aus dem zunächst angekündigten Dreigestirn nur noch Erdogan Pini. Er war ohnehin als hauptverantwortlicher Trainer vorgesehen, weil Großkopf zunächst nicht dauerhaft die operative Arbeit übernehmen konnte. Die Situation hat sich dennoch grundlegend verändert. Pini sollte Teil eines breiten Trainerteams sein, in dem Aufgaben und Erfahrungen auf mehrere Schultern verteilt werden. Nun verliert er mit Großkopf und Schneppel innerhalb kurzer Zeit beide vorgesehenen Mitstreiter.

Für Nikola Tesla ist das die nächste überraschende Wendung eines ohnehin turbulenten Sommers. Der Klub hatte seine erste Oberliga-Saison auf dem 15. Platz beendet und den Klassenerhalt erst durch den Aufstieg des Eimsbütteler TV in die Regionalliga Nord gesichert.

Anschließend trennte sich der Verein von Trainer Niklas Kiene, der die Entscheidung nach Vereinsangaben selbst getroffen hatte. Mit Großkopf, Pini und Schneppel sollte ein neues Kapitel beginnen. Das Trainerteam wurde als Coup wahrgenommen und sollte dabei helfen, die zweite Oberliga-Saison stabiler anzugehen.

Von diesem Plan ist nun nur ein Teil geblieben.

Aufbruchstimmung ist schnell verflogen

Gerade deshalb wiegen die Veränderungen schwer. Der Klassenerhalt hatte Tesla eine zweite Chance gegeben. Der Verein konnte trotz einer schwierigen Premierensaison weiter in Hamburgs höchster Spielklasse planen und wollte die Erfahrungen des ersten Jahres nutzen, um sich stabiler aufzustellen.

Das neue Trainerteam schien dafür eine passende Lösung zu sein. Großkopf hatte zuletzt mit Eintracht Norderstedt den Klassenerhalt in der Regionalliga geschafft. Pini und Schneppel standen für die erfolgreiche Entwicklung einer jungen Mannschaft und den Aufstieg von Norderstedts U23.

Wenige Wochen später ist diese personelle Konstruktion bereits Geschichte. Großkopf tritt die Aufgabe nicht an, Schneppel ist wieder weg und Pini muss die Vorbereitung offenbar ohne die ursprünglich eingeplanten Partner fortsetzen.

Für Nikola Tesla stellen sich damit erneut zentrale Fragen: Wie wird das Trainerteam ergänzt? Welche Aufgaben übernimmt Pini künftig allein? Und wie stark beeinflusst die kurzfristige Veränderung die Vorbereitung auf die zweite Oberliga-Saison? Nach dem späten Klassenerhalt war die Hoffnung groß, dass am Nikola-Tesla-Weg etwas Ruhe einkehren könnte. Stattdessen beginnt die neue Spielzeit bereits vor ihrem ersten Pflichtspiel mit dem nächsten Umbruch.

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