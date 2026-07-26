Tesla schockt Vorwärts/Wacker, TSV Buchholz stark gegen Sasel Oberliga Hamburg: Niendorfer TSV gewinnt 3:0 bei HEBC Hamburg, TSV Buchholz 08 überrascht mit 4:0 beim TSV Sasel, TBS Pinneberg und FK Nikola Tesla starten mit Siegen. von red · Heute, 22:48 Uhr · 0 Leser

Der NTSV siegt. – Foto: Lebin Philip

Der 1. Spieltag der Oberliga Hamburg hat nach dem Auftaktsieg des USC Paloma am Samstag direkt nachgelegt. SC Victoria sorgte mit drei Treffern ab der 88. Minute für die spektakulärste Wendung des Tages, Altona 93 gewann das Topspiel beim FC Süderelbe, und die TuS Dassendorf musste sich gegen den neu formierten Meister ETSV Hamburg mit einem Punkt begnügen. Das Update am Sonntag: Niendorfer TSV nutzt bei HEBC Hamburg eine frühe Überzahl konsequent, TSV Buchholz 08 setzt beim TSV Sasel ein klares Ausrufezeichen, TBS Pinneberg schlägt TuRa Harksheide, und FK Nikola Tesla gewinnt beim SC Vorwärts/Wacker Billstedt.

Der USC Paloma hat das Auftaktspiel der Oberliga Hamburg gewonnen und sich damit zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze gesetzt. Beim HT 16, in der Vorsaison bester Aufsteiger, erwischten die Gäste einen starken Start. Lennart Keßner traf bereits in der fünften Minute zum 1:0, Vedat Düzgüner erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (32.). Für HT 16 hätte der Rückstand zu diesem Zeitpunkt sogar höher ausfallen können.

Nach dem Seitenwechsel blieb Paloma zunächst konsequent. Can-Luka Topcu stellte in der 73. Minute auf 3:0 und brachte die Gäste scheinbar klar auf Kurs. Doch nur eine Minute später meldete sich HT 16 zurück: Elyesa-Kamil Pekin verkürzte auf 1:3 (74.) und eröffnete damit eine spannende Schlussphase. In der Nachspielzeit wurde es noch enger. Mattia Maggio traf zum 2:3 (90.+4), der Ausgleich fiel aber nicht mehr. Stattdessen flog der ehemalige Dassendorfer Maggio nur wenige Minuten dem Anschlusstreffer noch vom Gelb-Rot vom Platz - die Turnerschaft kam nicht mehr zurück.

Paloma startet damit optimal in die neue Spielzeit und hat sich vor allem wegen der guten Leistung in den ersten 60 Minuten die erste Tabellenführung und den Sieg im Eröffnungsspiel der Oberliga Hamburg verdient. Für HT 16 bleibt trotz der späten Aufholjagd ein Fehlstart, weil die Mannschaft zu spät in die Partie fand. Ab Samstag geht der erste Spieltag weiter. ________________ Nur Unentschieden für Dassendorf

Die TuS Dassendorf ist mit einem Remis in die Saison gestartet. Gegen den neu formierten Meister ETSV Hamburg kam die Mannschaft von Oliver Zapel nicht über ein 1:1 hinaus. Für Dassendorf ist das mit Blick auf die eigenen Ansprüche ein gedämpfter Auftakt, während der ETSV nach dem großen Umbruch direkt ein erstes Zeichen setzte. Kurz vor der Pause brachte Yannick Siemsen die Gäste in Führung (45.). Dassendorf musste damit lange einem Rückstand hinterherlaufen und geriet in der Schlussphase zusätzlich in Unterzahl, weil Elia Boachie Boakye nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot sah (82.). Nur zwei Minuten später traf Kristian Bako dennoch zum 1:1 (84.). Mehr wurde es für die TuS nicht. ________________ Teutonia 05 schlägt Aufsteiger

Der FC Teutonia 05 Ottensen hat den Auftakt gegen Concordia Hamburg erfolgreich gestaltet. Die Mannschaft von Mehdi Saeedi-Madani setzte sich mit 2:0 durch, musste aber bis in die Schlussphase warten, ehe die Partie auf die eigene Seite kippte. Nach torloser erster Hälfte war es Eris Ibrahimi, der in der 70. Minute das 1:0 erzielte. Nur fünf Minuten später legte Jesse Jeremias Keller das 2:0 nach (75.). Damit war Teutonia auf Kurs, während Concordia trotz mehrerer Wechsel keine Antwort mehr fand. Für Ottensen ist es ein sauberer Start in die neue Spielzeit, für Cordi bleibt nach dem Auftakt noch Luft nach oben. ________________ Irres Finish des SC Victoria

Das Ergebnis des Tages lieferte der SC Victoria. Gegen FC Eintracht Norderstedt II lag die Mannschaft von Sascha Bernhardt bis kurz vor Schluss mit 0:2 zurück und gewann trotzdem noch mit 3:2. Der Spielverlauf machte diesen Auftaktsieg zum spektakulärsten Ergebnis des Samstags. Lenny Kufrin brachte die Gäste in der 36. Minute in Führung, Torjäger Aduramane Mané erhöhte nach der Pause auf 2:0 (59.). Danach lief Victoria lange dem Rückstand hinterher, ehe die Schlussminuten alles drehten. Enrique Alarcon Stark verkürzte in der 88. Minute, Simon Siegfried glich in der Nachspielzeit aus (90.+2), und nur eine Minute später erzielte Richard Arndt tatsächlich noch das 3:2 (90.+3). Damit ist die Bernhardt-Elf in jedem Fall schon der moralische Sieger des Samstags, während Aufsteiger Eintracht II auf bittere Art und Weise die ersten Punkte verpasst hat. ________________ Altona gewinnt erstes Topspiel