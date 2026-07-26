Tesla schockt Vorwärts/Wacker, TSV Buchholz stark gegen Sasel

Der 1. Spieltag der Oberliga Hamburg hat nach dem Auftaktsieg des USC Paloma am Samstag direkt nachgelegt. SC Victoria sorgte mit drei Treffern ab der 88. Minute für die spektakulärste Wendung des Tages, Altona 93 gewann das Topspiel beim FC Süderelbe, und die TuS Dassendorf musste sich gegen den neu formierten Meister ETSV Hamburg mit einem Punkt begnügen.
Das Update am Sonntag: Niendorfer TSV nutzt bei HEBC Hamburg eine frühe Überzahl konsequent, TSV Buchholz 08 setzt beim TSV Sasel ein klares Ausrufezeichen, TBS Pinneberg schlägt TuRa Harksheide, und FK Nikola Tesla gewinnt beim SC Vorwärts/Wacker Billstedt.
Der USC Paloma hat das Auftaktspiel der Oberliga Hamburg gewonnen und sich damit zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze gesetzt. Beim HT 16, in der Vorsaison bester Aufsteiger, erwischten die Gäste einen starken Start. Lennart Keßner traf bereits in der fünften Minute zum 1:0, Vedat Düzgüner erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (32.). Für HT 16 hätte der Rückstand zu diesem Zeitpunkt sogar höher ausfallen können.
Nach dem Seitenwechsel blieb Paloma zunächst konsequent. Can-Luka Topcu stellte in der 73. Minute auf 3:0 und brachte die Gäste scheinbar klar auf Kurs. Doch nur eine Minute später meldete sich HT 16 zurück: Elyesa-Kamil Pekin verkürzte auf 1:3 (74.) und eröffnete damit eine spannende Schlussphase.
In der Nachspielzeit wurde es noch enger. Mattia Maggio traf zum 2:3 (90.+4), der Ausgleich fiel aber nicht mehr. Stattdessen flog der ehemalige Dassendorfer Maggio nur wenige Minuten dem Anschlusstreffer noch vom Gelb-Rot vom Platz - die Turnerschaft kam nicht mehr zurück.
Paloma startet damit optimal in die neue Spielzeit und hat sich vor allem wegen der guten Leistung in den ersten 60 Minuten die erste Tabellenführung und den Sieg im Eröffnungsspiel der Oberliga Hamburg verdient. Für HT 16 bleibt trotz der späten Aufholjagd ein Fehlstart, weil die Mannschaft zu spät in die Partie fand. Ab Samstag geht der erste Spieltag weiter.
Die TuS Dassendorf ist mit einem Remis in die Saison gestartet. Gegen den neu formierten Meister ETSV Hamburg kam die Mannschaft von Oliver Zapel nicht über ein 1:1 hinaus. Für Dassendorf ist das mit Blick auf die eigenen Ansprüche ein gedämpfter Auftakt, während der ETSV nach dem großen Umbruch direkt ein erstes Zeichen setzte.
Kurz vor der Pause brachte Yannick Siemsen die Gäste in Führung (45.). Dassendorf musste damit lange einem Rückstand hinterherlaufen und geriet in der Schlussphase zusätzlich in Unterzahl, weil Elia Boachie Boakye nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot sah (82.). Nur zwei Minuten später traf Kristian Bako dennoch zum 1:1 (84.). Mehr wurde es für die TuS nicht.
Der FC Teutonia 05 Ottensen hat den Auftakt gegen Concordia Hamburg erfolgreich gestaltet. Die Mannschaft von Mehdi Saeedi-Madani setzte sich mit 2:0 durch, musste aber bis in die Schlussphase warten, ehe die Partie auf die eigene Seite kippte.
Nach torloser erster Hälfte war es Eris Ibrahimi, der in der 70. Minute das 1:0 erzielte. Nur fünf Minuten später legte Jesse Jeremias Keller das 2:0 nach (75.). Damit war Teutonia auf Kurs, während Concordia trotz mehrerer Wechsel keine Antwort mehr fand. Für Ottensen ist es ein sauberer Start in die neue Spielzeit, für Cordi bleibt nach dem Auftakt noch Luft nach oben.
Das Ergebnis des Tages lieferte der SC Victoria. Gegen FC Eintracht Norderstedt II lag die Mannschaft von Sascha Bernhardt bis kurz vor Schluss mit 0:2 zurück und gewann trotzdem noch mit 3:2. Der Spielverlauf machte diesen Auftaktsieg zum spektakulärsten Ergebnis des Samstags.
Lenny Kufrin brachte die Gäste in der 36. Minute in Führung, Torjäger Aduramane Mané erhöhte nach der Pause auf 2:0 (59.). Danach lief Victoria lange dem Rückstand hinterher, ehe die Schlussminuten alles drehten. Enrique Alarcon Stark verkürzte in der 88. Minute, Simon Siegfried glich in der Nachspielzeit aus (90.+2), und nur eine Minute später erzielte Richard Arndt tatsächlich noch das 3:2 (90.+3). Damit ist die Bernhardt-Elf in jedem Fall schon der moralische Sieger des Samstags, während Aufsteiger Eintracht II auf bittere Art und Weise die ersten Punkte verpasst hat.
Altona 93 hat das Topspiel beim FC Süderelbe mit 2:1 gewonnen und damit direkt zum Auftakt ein Ausrufezeichen gesetzt. Dabei begann die Partie für Süderelbe ideal: Can Kömürcü traf schon in der achten Minute zum 1:0. Die Antwort der Gäste kam allerdings prompt.
Luis Jahraus glich nur zwei Minuten später aus (10.) und wurde anschließend zum entscheidenden Mann der Partie. Nach der Pause traf Michael Kobert zum 2:1 für Altona (55.) - vorbereitet von Jahraus, der damit ein Tor und eine Vorlage sammelte. Süderelbe drängte in der Schlussphase noch auf den Ausgleich, wurde aber nicht mehr belohnt. Altona nimmt damit drei Punkte aus einem echten Gradmesser mit.
Der Niendorfer TSV hat einen souveränen Auftakt hingelegt und bei HEBC Hamburg mit 3:0 gewonnen. Die Gäste erwischten den besseren Start: Leandro De Los Santos Korth traf bereits in der siebten Minute zum 1:0. Für HEBC wurde die Aufgabe danach noch schwieriger, weil Niklas Onnen in der 22. Minute die Rote Karte sah.
Nach der Pause stellte Tim Spieckermann auf 2:0 (54.) und brachte Niendorf endgültig auf Kurs. In der Schlussphase setzte De Los Santos Korth mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt (85.). Für die Mannschaft von Ali-Reza Farhadi ist es ein sauberer Start in die neue Saison. HEBC, trainiert von Philipp Obloch, musste dagegen früh mit Rückstand und Unterzahl umgehen - und fand keinen Weg mehr zurück.
Das deutlichste Ergebnis dieser Spiele lieferte der TSV Buchholz 08. Beim TSV Sasel gewann die Mannschaft aus der Nordheide mit 4:0 und setzte damit direkt ein Ausrufezeichen. Schon nach zwei Minuten brachte Alexander Borck die Gäste in Führung. David Rene Mrozek Glischinski erhöhte in der 21. Minute auf 2:0 und verschaffte Buchholz früh eine komfortable Ausgangslage.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Buchholz konsequent. Simon Leonardo Keisef traf per Foulelfmeter zum 3:0 (55.), nur zwei Minuten später stellte Patrick Böhmker auf 4:0 (57.). Danach war die Partie entschieden. Sasel, trainiert von Jan Holger Ramelow, erwischte damit einen bitteren Start. Für Buchholz und das Trainerteam um Christoph Behrens und Marco Spangenberg ist dieser Auswärtssieg dagegen ein Auftakt nach Maß.
TBS Pinneberg hat zum Auftakt einen engen Heimsieg gefeiert. Gegen TuRa Harksheide setzte sich die Mannschaft von Florian Rammer mit 2:1 durch. Raoul-Mamadi Cissé brachte TBS in der 28. Minute in Führung und sorgte damit für den einzigen Treffer des ersten Durchgangs.
Die Vorentscheidung fiel spät: Nick Amartey Scharkowski erhöhte in der 78. Minute auf 2:0. Harksheide gab sich aber nicht geschlagen und kam in der Nachspielzeit durch Tammo Mölck noch einmal heran (90.+4). Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr. Die Mannschaft von Jörg Schwarzer startet damit ohne Punkte, während TBS gleich am ersten Spieltag ein wichtiges Erfolgserlebnis mitnimmt.
Der FK Nikola Tesla ist mit einem Auswärtssieg in die Saison gestartet. Beim SC Vorwärts/Wacker Billstedt gewann die Mannschaft von Erdogan Pini mit 3:1. Die Gäste gingen in der 27. Minute in Führung und legten nach der Pause nach (52.). Spätestens nach dem 3:0 durch Mohamed Abdelhamid Youssef Abdelhamid Sabah war Tesla klar auf Kurs (62.). Billstedt antwortete zwar nur vier Minuten später durch Yannik Nuxoll zum 1:3 (66.), mehr gelang dem Team von Gökhan Acar und Ümit Taytanli aber nicht. Für Tesla ist es nach der turbulenten Vorsaison ein wertvoller Auftakt, während Billstedt direkt einem Fehlstart hinterherarbeiten muss.
2. Spieltag
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - HEBC Hamburg
Fr., 31.07.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - FC Süderelbe
Fr., 31.07.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - FC Teutonia 05 Ottensen
Fr., 31.07.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - TBS Pinneberg
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr Altona 93 - TSV Sasel
So., 02.08.26 10:45 Uhr USC Paloma - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
So., 02.08.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - TuS Dassendorf
So., 02.08.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - HT 16
Mi., 05.08.26 19:00 Uhr FK Nikola Tesla - SC Victoria
3. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr TuS Dassendorf - Altona 93
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - Niendorfer TSV
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - ETSV Hamburg
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - FC Eintracht Norderstedt II
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr SC Victoria - USC Paloma
Sa., 15.08.26 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TSV Buchholz 08
So., 16.08.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - HT 16
So., 16.08.26 11:00 Uhr TSV Sasel - TuRa Harksheide
So., 16.08.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - FK Nikola Tesla
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