Tesla schaut nach oben - ETV und Dassendorf kämpfen um Relegation Die Oberliga Hamburg geht komplett am Freitagabend in den letzten Spieltag. Im Mittelpunkt steht nur noch eine Frage: Nimmt der Eimsbütteler TV oder die TuS Dassendorf an der Relegation zur Regionalliga Nord teil? Auch der FK Nikola Tesla blickt genau hin, denn ohne Aufstieg des Hamburger Relegationsteilnehmers droht dem Aufsteiger der vierte Abstiegsplatz. von red · Heute, 22:12 Uhr · 0 Leser

TuS Dassendorf und ETV streiten sich um die Regionalliga-Relegation. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der letzte Spieltag der Oberliga Hamburg ist sportlich oben eigentlich zweigeteilt. Der Meister ETSV Hamburg führt die Tabelle mit 80 Punkten an, spielt für die Regionalliga-Relegation aber keine Rolle, weil der Klub nicht gemeldet hat. Deshalb entscheidet sich die relevante Aufstiegsfrage zwischen dem Eimsbütteler TV und der TuS Dassendorf.