Tesla schaut nach oben - ETV und Dassendorf kämpfen um Relegation

Der letzte Spieltag der Oberliga Hamburg ist sportlich oben eigentlich zweigeteilt. Der Meister ETSV Hamburg führt die Tabelle mit 80 Punkten an, spielt für die Regionalliga-Relegation aber keine Rolle, weil der Klub nicht gemeldet hat. Deshalb entscheidet sich die relevante Aufstiegsfrage zwischen dem Eimsbütteler TV und der TuS Dassendorf.
Der ETV geht mit 75 Punkten in den Freitagabend und hat damit zwei Zähler Vorsprung auf Dassendorf. Die Rechnung ist klar: Gewinnt Eimsbüttel zu Hause gegen den TSV Sasel, ist der Tabellenzweite nicht mehr einzuholen und zieht in die Relegation ein. Bei einem Remis oder einer Niederlage öffnet sich die Tür für Dassendorf. Die TuS muss ihr Heimspiel gegen HEBC Hamburg zwingend gewinnen - dann könnte sie bei einem ETV-Patzer noch vorbeiziehen. Besonders bei Punktgleichheit spricht die deutlich bessere Tordifferenz derzeit klar für Dassendorf.
Ein Selbstläufer ist das für den ETV nicht. Mit dem TSV Sasel kommt der Tabellensiebte, der zwar zuletzt nicht immer stabil war, aber mit 91 Saisontoren genügend Offensivkraft besitzt, um dem Favoriten Probleme zu bereiten. Genau darauf wird Dassendorf hoffen.
Die TuS selbst empfängt mit HEBC einen Gegner, für den es in der Liga tabellarisch kaum noch um etwas geht. Trotzdem ist die Partie brisant, weil HEBC vor dem Pokalfinale noch einmal Selbstvertrauen tanken will. Das gilt auch für den zweiten Pokalfinalisten SC Vorwärts/Wacker Billstedt, der beim FC Süderelbe antritt. Beide sind in der Liga gerettet, können den letzten Spieltag aber nutzen, um sich für das Finale in Form zu bringen.
Für den FK Nikola Tesla ist das eigene Spiel beim bereits abgeschlagenen SV Curslack-Neuengamme sportlich zwar wichtig, entscheidend ist aber ein anderer Blickwinkel. Tesla steht mit 34 Punkten auf Rang 15. Sollte kein Hamburger Klub über die Relegation in die Regionalliga aufsteigen, würde voraussichtlich auch dieser Platz nicht reichen. Der Aufsteiger muss also ausgerechnet dem späteren Relegationsteilnehmer die Daumen drücken - egal, ob es am Ende der ETV oder Dassendorf wird.
Die übrigen Partien runden den letzten Spieltag ab: HT 16 empfängt TuRa Harksheide, FC Teutonia 05 Ottensen spielt gegen SC Victoria, SV Halstenbek-Rellingen trifft auf den Niendorfer TSV, FC Türkiye Wilhelmsburg auf USC Paloma, und der ETSV verabschiedet sich gegen den TSV Buchholz 08 aus einer sportlich starken Saison.
Am Freitagabend geht es also weniger um viele offene Tabellenfragen - sondern um eine große Entscheidung mit Folgen bis in den Tabellenkeller.
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