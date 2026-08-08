Tesch sendet Ansage an die Liga: „Wir verstecken uns vor niemandem“ Nach 51 Jahren kehrt der SC Elsdorf in die Landesliga zurück. Trainer Dustin Tesch sieht seinen Aufsteiger trotz großer Konkurrenz bestens gerüstet und setzt auf attraktiven Offensivfußball statt vorsichtigen Abstiegskampf. von Tim Zimmer · Gestern, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andre Peters

Der SC Elsdorf geht mit viel Selbstvertrauen in seine erste Landesliga-Saison seit mehr als einem halben Jahrhundert. Nach einer herausragenden Bezirksliga-Spielzeit und einer überzeugenden Transferperiode möchte Trainer Dustin Tesch mit seinem Team nicht nur bestehen – sondern die etablierten Mannschaften ärgern.

„Wir wollen zeigen, wie gut wir sind“ Beim SC Elsdorf herrscht Aufbruchsstimmung. Nach 51 Jahren kehrt der Verein in die Landesliga zurück – und die Euphorie aus der Aufstiegssaison ist auch in der Vorbereitung deutlich zu spüren. Trainer Dustin Tesch erlebt eine Mannschaft, die den nächsten Schritt unbedingt gehen möchte. „Die Jungs ziehen brutal gut mit“, sagt der Coach zufrieden. Nach gut einer Woche intensiver Vorbereitung und einem furiosen 17:0-Erfolg im ersten Testspiel sieht er seine Mannschaft auf einem guten Weg. „Wenn man 17 Tore schießt, ist das herausragend.“ Nun gehe es darum, den Feinschliff vorzunehmen und die zahlreichen Neuzugänge immer besser in die Abläufe zu integrieren. „Wir freuen uns auf das, was kommt.“

Die Messlatte liegt hoch. Die vergangene Saison zählt zu den erfolgreichsten der Vereinsgeschichte. Neben dem Aufstieg sorgte Elsdorf mit dem Einzug ins Halbfinale des Kreispokals und ins Achtelfinale des Mittelrheinpokals für Aufsehen. „Für den Verein war das natürlich etwas Besonderes“, sagt Tesch. „Jetzt wollen wir zeigen, wie gut wir in der neuen Liga sind.“ Entsprechend ambitioniert verlief auch die Transferperiode. Der Trainer spricht ohne Umschweife von einem „brutal guten“ Sommer. Mit Timo Braun gelang kurz vor Saisonbeginn noch ein prominenter Transfer, hinzu kommen die erfahrenen Jeongwoo Choi und Maurice Wieting, die dem Team sofort weiterhelfen sollen. Gleichzeitig verpflichtete Elsdorf mehrere talentierte Nachwuchsspieler aus der Region. In Leon Follmann, Kevin Trösser und Ousama Koubia sieht Tesch enormes Entwicklungspotenzial. „Wir haben den Kader in der Spitze verstärkt und gleichzeitig viele junge Spieler geholt, bei denen wir den nächsten Entwicklungsschritt erwarten.“