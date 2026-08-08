Tesch sendet Ansage an die Liga: „Wir verstecken uns vor niemandem“

Der SC Elsdorf geht mit viel Selbstvertrauen in seine erste Landesliga-Saison seit mehr als einem halben Jahrhundert. Nach einer herausragenden Bezirksliga-Spielzeit und einer überzeugenden Transferperiode möchte Trainer Dustin Tesch mit seinem Team nicht nur bestehen – sondern die etablierten Mannschaften ärgern.
Beim SC Elsdorf herrscht Aufbruchsstimmung. Nach 51 Jahren kehrt der Verein in die Landesliga zurück – und die Euphorie aus der Aufstiegssaison ist auch in der Vorbereitung deutlich zu spüren. Trainer Dustin Tesch erlebt eine Mannschaft, die den nächsten Schritt unbedingt gehen möchte.
„Die Jungs ziehen brutal gut mit“, sagt der Coach zufrieden. Nach gut einer Woche intensiver Vorbereitung und einem furiosen 17:0-Erfolg im ersten Testspiel sieht er seine Mannschaft auf einem guten Weg. „Wenn man 17 Tore schießt, ist das herausragend.“ Nun gehe es darum, den Feinschliff vorzunehmen und die zahlreichen Neuzugänge immer besser in die Abläufe zu integrieren. „Wir freuen uns auf das, was kommt.“
Die Messlatte liegt hoch. Die vergangene Saison zählt zu den erfolgreichsten der Vereinsgeschichte. Neben dem Aufstieg sorgte Elsdorf mit dem Einzug ins Halbfinale des Kreispokals und ins Achtelfinale des Mittelrheinpokals für Aufsehen. „Für den Verein war das natürlich etwas Besonderes“, sagt Tesch. „Jetzt wollen wir zeigen, wie gut wir in der neuen Liga sind.“
Entsprechend ambitioniert verlief auch die Transferperiode. Der Trainer spricht ohne Umschweife von einem „brutal guten“ Sommer. Mit Timo Braun gelang kurz vor Saisonbeginn noch ein prominenter Transfer, hinzu kommen die erfahrenen Jeongwoo Choi und Maurice Wieting, die dem Team sofort weiterhelfen sollen. Gleichzeitig verpflichtete Elsdorf mehrere talentierte Nachwuchsspieler aus der Region. In Leon Follmann, Kevin Trösser und Ousama Koubia sieht Tesch enormes Entwicklungspotenzial. „Wir haben den Kader in der Spitze verstärkt und gleichzeitig viele junge Spieler geholt, bei denen wir den nächsten Entwicklungsschritt erwarten.“
Auch wenn Elsdorf selbst viel Selbstvertrauen ausstrahlt, sieht Tesch andere Mannschaften in der Favoritenrolle. Den SV Breinig hält er für den stärksten Titelanwärter. „Das ist ein absolutes Top-Team mit vielen Spielern, die höherklassig gespielt haben. Dazu kommt ein guter Trainer mit einer klaren Spielidee.“ Dahinter folgen für ihn Eintracht Verlautenheide und Germania Lich-Steinstraß, die ebenfalls über enorme Qualität verfügen.
Auf einzelne Begegnungen blickt der Trainer mit besonderer Vorfreude. Vor allem das Duell mit den Sportfreunden Düren reizt ihn, nicht zuletzt wegen der Verbindung zu Trainer Marcel Demircan. Gleichzeitig freut er sich auf die Spiele gegen die weiteren Spitzenteams. „Ich messe mich gerne mit den Besten und möchte zeigen, wie gut wir sind.“
Ein offizielles Saisonziel hat der Verein intern noch nicht formuliert. Das soll gemeinsam mit der Mannschaft geschehen. Unabhängig davon macht Tesch deutlich, dass Elsdorf keineswegs mit einer abwartenden Haltung in die Saison gehen wird. „Wir haben keine Angst vor niemandem und werden uns nicht verstecken.“ Stattdessen möchte der Aufsteiger seinem Stil treu bleiben. „Wir wollen attraktiven und offensiven Fußball spielen.“
Genau darin sieht der Trainer auch den Schlüssel, um sich in der neuen Liga zu behaupten. Die neuen Spieler sollen möglichst schnell integriert werden, damit die Mannschaft wieder als geschlossene Einheit auftreten kann. „Wir haben eine klare Spielidee und klare Abläufe“, betont Tesch. Nun gehe es darum, diese auch auf Landesliga-Niveau umzusetzen. Ob Elsdorf damit sofort ganz oben mitspielen kann, lässt der Coach offen. Eines stellt er jedoch unmissverständlich klar: „Wir wollen möglichst vielen gestandenen Landesligisten wehtun.“