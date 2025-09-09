Für Adriano Terranova geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. – Foto: FC Pesch

Terranova übernimmt Pesch: „Für mich geht ein Traum in Erfüllung“ Vereinsurgestein rückt aus der zweiten Mannschaft nach.rn Verlinkte Inhalte Mittelrheinliga Pesch Adriano Terranova Himmet Kol

Der FC Pesch hat nach dem überraschenden Abgang von Abdullah Keseroglu zu Eintracht Hohkeppel umgehend den Cheftrainer präsentiert: Adriano Terranova übernimmt die Mittelrheinliga-Mannschaft. Der 34-Jährige rückt von der zweiten Mannschaft auf, die er zuletzt in der Kreisliga A Köln betreut hatte. Unterstützt wird er weiterhin von Himmet Kol, mit dem er bereits im Unterbau zusammengearbeitet hat. Am Wochenende wartet mit dem Gastspiel bei Aufsteiger Sportfreunde Düren gleich eine anspruchsvolle Aufgabe.

Für Terranova ist der Schritt ein ganz besonderer: „Es geht wirklich ein Traum in Erfüllung. Als Spieler habe ich von der F-Jugend bis zur ersten Mannschaft alle Stationen durchlaufen. Und auch als Trainer von der F-Jugend bis jetzt auch einschließlich der ersten Mannschaft alle Trainer-Stationen kennengelernt. Ich hätte mir nur in meinen größten Träumen vorstellen können, Trainer der ersten Mannschaft zu sein. Ich freue mich riesig auf die Aufgabe.“ Terranova: "So ist der Fußball heutzutage"

Dass er den Verein seit drei Jahrzehnten kennt, sieht er als klaren Vorteil, schließlich kenne er bereits viele Spieler aus der Vergangenheit oder gar aus der eigenen Jugend. „Wir müssen sehen, dass wir als Team gemeinsam wieder in die Spur finden", so Terranova und fügt hinzu: „Apo und Mahir haben in den letzten Jahren einen tollen Job gemacht. Der Start war jetzt nicht so schön, obwohl das Spiel gegen Fortuna Köln sehr gut war. Sie haben sich entschieden zu wechseln. Das ist auch alles in Ordnung. So ist der Fußball heutzutage.“ "Habe volle Rückendeckung"