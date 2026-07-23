Terodde soll Lützenkirchen beflügeln – ein Beinbruch stoppt das Debüt

Simon Terodde soll für den SSV Lützenkirchen Tore schießen. – Foto: IMAGO / Team 2

Beim SSV Lützenkirchen ist die Vorfreude groß. Schließlich hat sich der Verein einen Namen gesichert, der selbst Jahre nach seiner Profikarriere noch überall im deutschen Fußball bekannt ist: Simon Terodde, Rekordtorschütze der 2. Bundesliga, soll künftig für den Leverkusener Kreisligisten auflaufen.

Vespa-Unfall verschiebt Debüt

Auf sein Debüt müssen die Zuschauer allerdings noch warten. Der 38-Jährige hat sich bei einem Unfall mit der Vespa das Bein gebrochen und fällt vorerst aus. Dass Terodde überhaupt beim SSV Lützenkirchen gelandet ist, hat vor allem familiäre Gründe. Der frühere Torjäger ist mit seiner Familie in die Region gezogen und sein Sohn spielt in der Jugendabteilung des Vereins. Dort engagiert sich Terodde selbst als Trainer. So kam irgendwann die Frage auf, ob aus dem Jugendtrainer nicht auch ein Spieler für die erste Mannschaft werden könnte.

Für den SSV Lützenkirchen wäre ein Einsatz des früheren Bundesliga-Profis weit mehr als nur ein spektakulärer Transfercoup. Der Verein setzt aktuell auf eine sehr junge Mannschaft mit viel Potenzial. Erfahrung auf höherem Niveau ist dagegen kaum vorhanden. Genau dort soll Terodde ansetzen und seine Qualitäten einbringen. „Simon brennt wirklich für die Sache und entfacht bei uns im Verein eine richtig positive Energie“, sagt Andreas Westphal, erster Vorsitzender des SSV Lützenkirchen. Die Begeisterung sei nicht nur bei den Spielern, sondern im gesamten Vereinsumfeld spürbar. „Wir freuen uns sehr, ihn bei uns zu haben und haben große Lust darauf, mit ihm zu arbeiten.“ Die Verantwortlichen hoffen, dass Terodde der Mannschaft sportlich helfen und gleichzeitig als Vorbild für die vielen Nachwuchsspieler fungieren kann. „Simon bringt viel Erfahrung mit und kann unserer talentierten, aber unerfahrenen ersten Mannschaft ganz viel geben“, sagt Westphal.