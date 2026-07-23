Terodde soll Lützenkirchen beflügeln – ein Beinbruch stoppt das Debüt

Beim SSV Lützenkirchen ist die Vorfreude groß. Schließlich hat sich der Verein einen Namen gesichert, der selbst Jahre nach seiner Profikarriere noch überall im deutschen Fußball bekannt ist: Simon Terodde, Rekordtorschütze der 2. Bundesliga, soll künftig für den Leverkusener Kreisligisten auflaufen.
Auf sein Debüt müssen die Zuschauer allerdings noch warten. Der 38-Jährige hat sich bei einem Unfall mit der Vespa das Bein gebrochen und fällt vorerst aus. Dass Terodde überhaupt beim SSV Lützenkirchen gelandet ist, hat vor allem familiäre Gründe. Der frühere Torjäger ist mit seiner Familie in die Region gezogen und sein Sohn spielt in der Jugendabteilung des Vereins. Dort engagiert sich Terodde selbst als Trainer. So kam irgendwann die Frage auf, ob aus dem Jugendtrainer nicht auch ein Spieler für die erste Mannschaft werden könnte.
Für den SSV Lützenkirchen wäre ein Einsatz des früheren Bundesliga-Profis weit mehr als nur ein spektakulärer Transfercoup. Der Verein setzt aktuell auf eine sehr junge Mannschaft mit viel Potenzial. Erfahrung auf höherem Niveau ist dagegen kaum vorhanden. Genau dort soll Terodde ansetzen und seine Qualitäten einbringen. „Simon brennt wirklich für die Sache und entfacht bei uns im Verein eine richtig positive Energie“, sagt Andreas Westphal, erster Vorsitzender des SSV Lützenkirchen. Die Begeisterung sei nicht nur bei den Spielern, sondern im gesamten Vereinsumfeld spürbar. „Wir freuen uns sehr, ihn bei uns zu haben und haben große Lust darauf, mit ihm zu arbeiten.“ Die Verantwortlichen hoffen, dass Terodde der Mannschaft sportlich helfen und gleichzeitig als Vorbild für die vielen Nachwuchsspieler fungieren kann. „Simon bringt viel Erfahrung mit und kann unserer talentierten, aber unerfahrenen ersten Mannschaft ganz viel geben“, sagt Westphal.
Dass die Verpflichtung über die Stadtgrenzen hinaus Aufmerksamkeit erzeugt, überrascht nicht. Für den SSV ist das eine ungewohnte öffentliche Wahrnehmung, die jedoch perfekt in eine besondere Phase der Vereinsgeschichte passt. Im kommenden Jahr feiert der Klub sein 100-jähriges Bestehen. Auch sportlich verfolgt der Verein ambitionierte Ziele. Nach mehreren Jahren in der Kreisliga A möchte sich der SSV kontinuierlich weiterentwickeln und zunächst im oberen Tabellendrittel etablieren. Mittelfristig soll sogar die Rückkehr in die Bezirksliga wieder ein Thema werden. Terodde soll dabei kurz- wie langfristig eine wichtige Rolle übernehmen. Aktuell steht jedoch zunächst seine Genesung im Mittelpunkt, die OP hat er bereits hinter sich. Die Verantwortlichen rechnen frühestens zur Winterpause mit einer Rückkehr auf den Platz. Dann könnte das lange erwartete Kreisliga-Debüt endlich Realität werden.
Für prominente Fußball-Verbindungen sorgt in Lützenkirchen übrigens nicht nur Terodde. Mit Simon Plünsch gehört ein Spieler zum Kader der ersten Mannschaft, der ebenfalls Kontakte in die Fußballszene besitzt. Er ist der Freund der Tochter von Markus Anfang, der unter anderem Trainer bei Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Köln war. Anfang selbst wurde nach Vereinsangaben zuletzt ebenfalls auf der Anlage des SSV gesichtet. Die größte Hoffnung in Lützenkirchen bleibt allerdings, dass Simon Terodde nach seiner Rückkehr das tun kann, was ihn während seiner gesamten Karriere ausgezeichnet hat: Tore schießen – und eine Mannschaft mitreißen.