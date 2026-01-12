Terminierung Regionalliga-Spieltage 21 und 22

Heute hat die Regionalliga Südwest die zeitgenauen Ansetzungen der ersten beiden Spieltage nach der Winterpause bekannt gegeben.

Die Regionalliga Südwest hat heute die Partien der ersten beiden Spieltage des neuen Jahres veröffentlicht. Demnach empfängt der FCH am Samstag, den 21. Februar die TSG Balingen zum ersten Pflichtspiel nach der Winterpause. Anstoß im Waldstadion ist um 14 Uhr.

Am 22. Spieltag geht es für die Grün-Weißen zum ersten Liga-Auswärtsspiel des Jahres zum FC-Astoria Walldorf. Die Partie findet am Sonntag, den 01. März um 14 Uhr im Dietmar-Hopp-Sportpark statt.