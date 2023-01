Terminierung der Spielzeit 2023/24 bekannt gegeben Unterschiede im Rahmenplan zwischen Niederrhein und Mittelrhein.

Die Fußballverbände Niederrhein (FVN) und Mittelrhein (FVM) haben die Eckdaten für die Spielzeit 2023/24 auf Verbandsebene veröffentlicht. Laut Plan startet beim FVN im Seniorenbereich der Spielbetrieb in Ligen mit 20 Mannschaften am 6. August. In den Spielklassen mit 16 oder 18 Mannschaften rollt ab dem 13. August der Ball. Ab dem 27. August geht es in den Spielklassen mit zwölf oder 14 Mannschaften los. Die Hinrunde endet für alle Spielklassen am 17. Dezember, bevor ab dem 18. Februar der Spielbetrieb wieder startet. Das Saisonende ist für den 2. Juni 2024 terminiert. Die erste Runde im Niederrheinpokal der Männer findet vom 29. bis zum 31. August statt. Die erste Runde der Damen ist noch nicht genauer angesetzt. Der Spielbetrieb auf Kreisebene liegt in der Verantwortung des jeweiligen Fußballkreises.

Beim FVM sieht das ein wenig anders aus. Bei den Senioren beginnt die Saison am 11. August mit der Mittelrheinliga. Am 12. und 13. August starten die anderen Spielklassen in die Saison. Den Abschluss der Hinrunde bilden die Achtelfinal-Partien im Mittelrheinpokal am 17. und 18. Dezember. Die Rückrunde startet am 14. Februar mit dem Viertelfinale im Mittelrheinpokal. In den Ligabetrieb startet der Verband am 17. und 18. Februar. Das Finale im Verbandspokal findet am 25. Mai statt. Die Saison der Frauen beginnt am 25. August ebenfalls mit der Mittelrheinliga, bevor am 27. August die restlichen Ligen starten. Die letzten Spiele in der Hinrunde stehen am 2. und 3. Dezember an. Nach dem Jahreswechsel startet der Spielbetrieb am 24. und 25. Februar 2024. Die Saison endet am 20. Mai. Der Verbandspokal der Frauen beginnt am 1. November 2023. Das Finale soll am 30. Mai stattfinden.