Terminierung der Spieltage 4 bis 10

Demnach gastiert der FC 08 Homburg am 4. Spieltag am Samstag, den 23. August beim Aufsteiger TSG Balingen. Anstoß in der BIZERBA-Arena ist um 14 Uhr. Eine Woche später steht für die Homburger am Samstag, den 30. August um 14 Uhr ein Heimspiel gegen den FC-Astoria Walldorf an.

Am 6. Spieltag geht es für den FCH am Freitag, den 05. September zu den Kickers Offenbach. Um 19 Uhr steigt das traditionsreiche Flutlichtspiel gegen den OFC auf dem Bieberer Berg. Am Samstag, den 13. September empfangen die Grün-Weißen um 14 Uhr den TSV Steinbach Haiger im heimischen Waldstadion.