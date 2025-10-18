Terminfindung für Gievenbecker Topspiel gegen Verl war einfach

Mitte November wird die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hoffentlich die Qualifikation zur Weltmeisterschaft perfekt machen. Währenddessen pausieren immer die Profi-Ligen bis zur vierten Spielklasse, so dass das Wochenende 15./16. November der perfekte Termin für das Westfalenpokal-Viertelfinale darstellt.

Doch die heimischen Westfalen- und Oberligisten sind im Einsatz und müssten ggf. ihren regulären Spieltag verlegen. Einer muss dies jedoch nicht machen! Der 1. FC Gievenbeck hat zufälligerweise genau an diesem Wochenende, wenn der 15. Spieltag auf dem Programm steht, spielfrei. So gab es einen schnelle Einigung mit Drittligist SC Verl.

Das Viertelfinale wird am Samstag, den 15. November, um 14 Uhr in der Gievenbecker Senger Arena stattfinden. Schon vor exakt einem Jahr trafen sich beide kurioserweise ebenfalls an dem Länderspiel-Wochenende im Westfalenpokal-Viertelfinale. Der Favorit setzte sich damals mit 2:0 durch.