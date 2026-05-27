Termine vormerken: So läuft die Fußball-Relegation 2026

Wetzlar. In den Fußball-Spielklassen ab der Gruppenliga abwärts ist am Samstag der letzte Spieltag absolviert worden. Und auch wenn in der Hessenliga und in der Verbandsliga noch ein Spieltag auszutragen sein wird: Der Hessische Fußball-Verband (HFV) hat den Rahmenterminkalender für die Relegationsrunden bereits bekannt gegeben. Generell gilt: Der Sieger hat einen Platz in der Klasse sicher. Sollten weitere Plätze frei werden, dann wird aus der Relegation aufgefüllt. Inzwischen liegt auch das finale Urteil des Verbandsgerichts beim HFV zur Partie SG Eschenburg gegen SC Waldgirmes U23 vor. Wie am Dienstagabend mehrere Quellen gegenüber dieser Redaktion bestätigten, gab das Gericht dem Einspruch des SCW statt und wertete die Partie „wie gespielt“ – in diesem Fall 0:0. Die SG Eschenburg steigt damit direkt ab, der VfB Wetter schafft es doch noch in die Relegation.