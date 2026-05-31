Termine und Gegner: Das sind die Relegationsspiele im Kreis Donau/Isar

Extraschichten! Nach dem letzten Spieltag auf Kreisebene steht nun auch fest, wer in die nervenaufreibende Relegation muss und gegen wen es geht. FuPa gibt einen Überblick über die Spiele und Termine im Kreis Donau/Isar.
Der lange Weg in die Bezirksliga: Der SV Kranzberg duelliert sich mit dem TSV Hohenwart in der ersten Runde um das begehrte Ticket. Gespielt wird in Hin- udn Rückspiel.
Runde Eins:
Spiel 1: Dienstag, 02.06.2026, 19:30 Uhr
Spiel 2: Freitag, 05.06.2026, 19:30 Uhr
Der Sieger im Duell der beiden Zweitplatzierten der beiden Kreisligagruppen auf Kreisebene spielt in Runde 2 auf Bezirksebene gegen einen weiteren Kreisligisten aus dem Kreis Inn/Salzach um einen Platz in der Bezirksliga.
Die Duelle zwischen Kreisliga und Kreisklasse werden auf neutralem Platz gespielt. Die Sieger dürfen nächstes Jahr Kreisliga spielen, der Verlierer muss in der Kreisklasse antreten.
Spiel 3: Samstag, 06.06.2026 17:00 Uhr
Spiel 4: Sonntag, 07.06.2026 15:00 Uhr
Spiel 5: Samstag, 06.06.2026 17:00 Uhr
Spiel 6: Sonntag, 07.06.2026 15:00 Uhr
Die Duelle zwischen Kreisklasse und A-Klasse werden auf neutralem Platz gespielt. Die Sieger spielen in der Saison 26/27 in der Kreisklasse, der Verlierer muss in der A-Klasse antreten.
Spiel 7: Mittwoch, 03.06.2026 18:30 Uhr
Spiel 8: Donnerstag, 04.06.2026 17:00 Uhr
Spiel 9: Montag, 08.06.2026 18:30 Uhr
Spiel 10: Dienstag, 09.06.2026 18:30 Uhr
Spiel 11: Mittwoch, 03.06.2026 18:30 Uhr
Spiel 12: Donnerstag, 04.06.2026 17:00 Uhr
Spiel 13: Montag, 08.06.2026 18:30 Uhr
Spiel 14: Dienstag, 09.06.2026 18:30 Uhr