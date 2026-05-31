Termine und Gegner: Das sind die Relegationsspiele im Kreis Donau/Isar

Der SV Kranzberg kämpft um das begehrte Ticket für die Bezirksliga, – Foto: Stephan Schikowski

Extraschichten! Nach dem letzten Spieltag auf Kreisebene steht nun auch fest, wer in die nervenaufreibende Relegation muss und gegen wen es geht. FuPa gibt einen Überblick über die Spiele und Termine im Kreis Donau/Isar.

Der lange Weg in die Bezirksliga: Der SV Kranzberg duelliert sich mit dem TSV Hohenwart in der ersten Runde um das begehrte Ticket. Gespielt wird in Hin- udn Rückspiel.

Der Sieger im Duell der beiden Zweitplatzierten der beiden Kreisligagruppen auf Kreisebene spielt in Runde 2 auf Bezirksebene gegen einen weiteren Kreisligisten aus dem Kreis Inn/Salzach um einen Platz in der Bezirksliga.

Relegation zur Kreisliga

Die Duelle zwischen Kreisliga und Kreisklasse werden auf neutralem Platz gespielt. Die Sieger dürfen nächstes Jahr Kreisliga spielen, der Verlierer muss in der Kreisklasse antreten.

Spiel 3: Samstag, 06.06.2026 17:00 Uhr

Sa., 06.06.2026, 17:00 Uhr FC Mindelstetten Mindelstette SV Lippertshofen Lippertshofe 17:00 PUSH

Spiel 4: Sonntag, 07.06.2026 15:00 Uhr