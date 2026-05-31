 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

Termine und Gegner: Das sind die Relegationsspiele im Kreis Donau/Isar

Überblick

von Michel Guddat · Heute, 10:04 Uhr · 0 Leser
Der SV Kranzberg kämpft um das begehrte Ticket für die Bezirksliga,
Der SV Kranzberg kämpft um das begehrte Ticket für die Bezirksliga, – Foto: Stephan Schikowski

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Kreisklasse 2
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A-Klasse 1

Extraschichten! Nach dem letzten Spieltag auf Kreisebene steht nun auch fest, wer in die nervenaufreibende Relegation muss und gegen wen es geht. FuPa gibt einen Überblick über die Spiele und Termine im Kreis Donau/Isar.

Relegation zur Bezirksliga

Der lange Weg in die Bezirksliga: Der SV Kranzberg duelliert sich mit dem TSV Hohenwart in der ersten Runde um das begehrte Ticket. Gespielt wird in Hin- udn Rückspiel.

Runde Eins:

Spiel 1: Dienstag, 02.06.2026, 19:30 Uhr

Di., 02.06.2026, 19:30 Uhr
SV Kranzberg
SV KranzbergSV Kranzberg
TSV Hohenwart
TSV HohenwartHohenwart
19:30

Spiel 2: Freitag, 05.06.2026, 19:30 Uhr

Fr., 05.06.2026, 19:30 Uhr
TSV Hohenwart
TSV HohenwartHohenwart
SV Kranzberg
SV KranzbergSV Kranzberg
19:30

Der Sieger im Duell der beiden Zweitplatzierten der beiden Kreisligagruppen auf Kreisebene spielt in Runde 2 auf Bezirksebene gegen einen weiteren Kreisligisten aus dem Kreis Inn/Salzach um einen Platz in der Bezirksliga.

Relegation zur Kreisliga

Die Duelle zwischen Kreisliga und Kreisklasse werden auf neutralem Platz gespielt. Die Sieger dürfen nächstes Jahr Kreisliga spielen, der Verlierer muss in der Kreisklasse antreten.

Spiel 3: Samstag, 06.06.2026 17:00 Uhr

Sa., 06.06.2026, 17:00 Uhr
FC Mindelstetten
FC MindelstettenMindelstette
SV Lippertshofen
SV LippertshofenLippertshofe
17:00

Spiel 4: Sonntag, 07.06.2026 15:00 Uhr

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV Karlskron
SV KarlskronSV Karlskron
FC Geisenfeld
FC GeisenfeldGeisenfeld
15:00

Spiel 5: Samstag, 06.06.2026 17:00 Uhr

Sa., 06.06.2026, 17:00 Uhr
SV Eintracht 60 Berglern
SV Eintracht 60 BerglernSV Berglern
BSG Taufkirchen
BSG TaufkirchenTaufkirchen
17:00

Spiel 6: Sonntag, 07.06.2026 15:00 Uhr

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning II
SV Dietersheim
SV DietersheimDietersheim
15:00

Relegation zur Kreisklasse:

Die Duelle zwischen Kreisklasse und A-Klasse werden auf neutralem Platz gespielt. Die Sieger spielen in der Saison 26/27 in der Kreisklasse, der Verlierer muss in der A-Klasse antreten.

Spiel 7: Mittwoch, 03.06.2026 18:30 Uhr

Mi., 03.06.2026, 18:30 Uhr
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim  II
SC Irgertsheim
SC IrgertsheimIrgertsheim
18:30

Spiel 8: Donnerstag, 04.06.2026 17:00 Uhr

Do., 04.06.2026, 16:00 Uhr
MTV 1881 Ingolstadt
MTV 1881 IngolstadtMTV Ingolst.
FC Hepberg
FC HepbergFC Hepberg
16:00

Spiel 9: Montag, 08.06.2026 18:30 Uhr

Mo., 08.06.2026, 18:30 Uhr
SV Ingolstadt-Haunwöhr
SV Ingolstadt-HaunwöhrSV Haunwöhr
TSV Mailing-Feldkirchen
TSV Mailing-FeldkirchenMailing Feld
18:30

Spiel 10: Dienstag, 09.06.2026 18:30 Uhr

Di., 09.06.2026, 18:30 Uhr
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach II
SV Fahlenbach
SV FahlenbachFahlenbach
18:30

Spiel 11: Mittwoch, 03.06.2026 18:30 Uhr

Mi., 03.06.2026, 18:30 Uhr
SpVgg Attenkirchen
SpVgg AttenkirchenAttenkirchen
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos II
18:30

Spiel 12: Donnerstag, 04.06.2026 17:00 Uhr

Do., 04.06.2026, 16:00 Uhr
SC Freising
SC FreisingSC Freising
SV Oberhaindlfing/Abens
SV Oberhaindlfing/AbensSV Oberhaind
16:00

Spiel 13: Montag, 08.06.2026 18:30 Uhr

Mo., 08.06.2026, 18:30 Uhr
FC Fraunberg
FC FraunbergFC Fraunberg
TSV St. Wolfgang
TSV St. WolfgangSt. Wolfgang
18:30

Spiel 14: Dienstag, 09.06.2026 18:30 Uhr

Di., 09.06.2026, 18:30 Uhr
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding II
SpVgg Eichenkofen
SpVgg EichenkofenEichenkofen
18:30