Termine und Gegner: Alle Relegationsspiele im Kreis Zugspitze

Der Lenggrieser SC spielt in der Relegation um die Bezirksliga und trifft auf Unterpfaffenhofen. – Foto: Markus Nebl

Extraschichten! Nach dem letzten Spieltag auf Kreisebene steht nun auch fest, wer in die nervenaufreibende Relegation muss und gegen wen es geht. FuPa gibt einen Überblick über die Spiele und Termine im Kreis Zugspitze.

Vier Spiele bis zum ersehnten Ziel! In der ersten Runde spielen die beiden Zweitplatzierten der beiden Kreisligagruppen auf Kreisebene einen Teilnehmer aus, der dann an der Relegation zur Bezirksliga teilnimmt. Gespielt wird mit Hin- und Rückspiel.

Der Sieger dieses Duells muss in der zweiten Runde gegen den Sieger aus dem Kreis München (Lohhof, München West, Trudering) spielen. Auch hier wird mit Hin- und Rückspiel gespielt.

Relegation zur Kreisliga

Kreisliga gegen Kreisklasse! Die Tabellenplätze 12 und 12 der beiden Kreisligen spielen gegen die Tabellenzweiten der Kreisklassen.

Spiel 1: Hinspiel: Dienstag, 2. Juni, 19:30 Uhr: TSV Murnau II – SG Antdorf/Iffeldorf

Spiel 2: Rückspiel: Freitag, 5. Juni, 18:30 Uhr: SG Antdorf/Iffeldorf – TSV Murnau II

Spiel 3: Hinspiel: Dienstag, 2. Juni, 19:00 Uhr: TSV Burggen/Bernbeuren – TSV Otterfing

Spiel 4: Rückspiel: Freitag, 5. Juni, 18:00 Uhr: TSV Otterfing – TSV Burggen/Bernbeuren

Spiel 5: Hinspiel: Mittwoch, 3. Juni, 18:30 Uhr: SC Maisach – SpVgg Wildenroth

Spiel 6: Rückspiel: Samstag, 6. Juni, 16:00 Uhr: SpVgg Wildenroth – SC Maisach

Spiel 7: Hinspiel: Mittwoch, 3. Juni, 19:30 Uhr: TSV Gilching II – FC Issing

Spiel 8: Rückspiel: Samstag, 6. Juni, 17:00 Uhr: FC Issing – TSV Gilching II

Der Sieger der vier Duelle spielt in der Kreisliga, der Verlierer in der Kreisklasse.

Relegation zur Kreisklasse

Aufstieg, Klassenerhalt oder Abstieg – die finalen Entscheidungen fallen in der Relegation zur Kreisklasse. Tabellenplatz 11 und 12 der Kreisklasse muss gegen den Zweitplatzierten der A-Klasse ran.

Spiel 9: Donnerstag, 4. Juni, 14:00 Uhr: Gautinger SC – SC Olching II

Spiel 10: Sonntag, 7. Juni, 14:00 Uhr: SC Olching II – Gautinger SC

Spiel 11: Donnerstag, 4. Juni, 17:00 Uhr: SV Germering – SV Althegnenberg

Spiel 12: Sonntag, 7. Juni, 17:00 Uhr: SV Althegnenberg – SV Germering

Spiel 13: Donnerstag, 4. Juni, 15:00 Uhr: FC Rottach Egern – TSV Hartpenning

Spiel 14: Sonntag, 7. Juni, 15:00 Uhr: TSV Hartpenning – FC Rottach Egern

Spiel 15: Mittwoch, 3. Juni, 18:30 Uhr: DJK Darching – SG Baiernrain/Dietramszell

Spiel 16: Samstag, 6. Juni, 16:00 Uhr: SG Baiernrain/Dietramszell – DJK Darching

Spiel 17: Donnerstag, 4. Juni, 15:00 Uhr: SG Hungerbach – FC Mittenwald

Spiel 18: Sonntag, 7. Juni, 15:00 Uhr: FC Mittenwald – SG Hungerbach

Spiel 19: Mittwoch, 3. Juni, 18:30 Uhr: TSV Benediktbeuern – SV Haunshofen

Spiel 20: Samstag, 6. Juni, 16:00 Uhr: SV Haunshofen – TSV Benediktbeuern

Spiel 21: Mittwoch, 3. Juni, 18:30 Uhr: SG Lechsee – FC Penzing

Spiel 22: Samstag, 6. Juni, 14:00 Uhr: FC Penzing – SG Lechsee

Spiel 23: Donnerstag, 4. Juni, 14:00 Uhr: SG Apfeldorf/Kinsau – TSV Steingaden

Spiel 24: Sonntag, 7. Juni, 14:00 Uhr: TSV Steingaden – SG Apfeldorf/Kinsau