Termine und Gegner: Alle Relegationsspiele im Kreis Zugspitze

Extraschichten! Nach dem letzten Spieltag auf Kreisebene steht nun auch fest, wer in die nervenaufreibende Relegation muss und gegen wen es geht. FuPa gibt einen Überblick über die Spiele und Termine im Kreis Zugspitze.
Vier Spiele bis zum ersehnten Ziel! In der ersten Runde spielen die beiden Zweitplatzierten der beiden Kreisligagruppen auf Kreisebene einen Teilnehmer aus, der dann an der Relegation zur Bezirksliga teilnimmt. Gespielt wird mit Hin- und Rückspiel.
Erste Runde:
Hinspiel: Dienstag, 2.6., 18:30 Uhr: Lenggrieser SC – SC Unterpfaffenhofen
Rückspiel: Freitag, 5.6., 18:00 Uhr: SC Unterpfaffenhofen – Lenggrieser SC
Der Sieger dieses Duells muss in der zweiten Runde gegen den Sieger aus dem Kreis München (Lohhof, München West, Trudering) spielen. Auch hier wird mit Hin- und Rückspiel gespielt.
Kreisliga gegen Kreisklasse! Die Tabellenplätze 12 und 12 der beiden Kreisligen spielen gegen die Tabellenzweiten der Kreisklassen.
Spiel 1: Hinspiel: Dienstag, 2. Juni, 19:30 Uhr: TSV Murnau II – SG Antdorf/Iffeldorf
Spiel 2: Rückspiel: Freitag, 5. Juni, 18:30 Uhr: SG Antdorf/Iffeldorf – TSV Murnau II
Spiel 3: Hinspiel: Dienstag, 2. Juni, 19:00 Uhr: TSV Burggen/Bernbeuren – TSV Otterfing
Spiel 4: Rückspiel: Freitag, 5. Juni, 18:00 Uhr: TSV Otterfing – TSV Burggen/Bernbeuren
Spiel 5: Hinspiel: Mittwoch, 3. Juni, 18:30 Uhr: SC Maisach – SpVgg Wildenroth
Spiel 6: Rückspiel: Samstag, 6. Juni, 16:00 Uhr: SpVgg Wildenroth – SC Maisach
Spiel 7: Hinspiel: Mittwoch, 3. Juni, 19:30 Uhr: TSV Gilching II – FC Issing
Spiel 8: Rückspiel: Samstag, 6. Juni, 17:00 Uhr: FC Issing – TSV Gilching II
Der Sieger der vier Duelle spielt in der Kreisliga, der Verlierer in der Kreisklasse.
Aufstieg, Klassenerhalt oder Abstieg – die finalen Entscheidungen fallen in der Relegation zur Kreisklasse. Tabellenplatz 11 und 12 der Kreisklasse muss gegen den Zweitplatzierten der A-Klasse ran.
Spiel 9: Donnerstag, 4. Juni, 14:00 Uhr: Gautinger SC – SC Olching II
Spiel 10: Sonntag, 7. Juni, 14:00 Uhr: SC Olching II – Gautinger SC
Spiel 11: Donnerstag, 4. Juni, 17:00 Uhr: SV Germering – SV Althegnenberg
Spiel 12: Sonntag, 7. Juni, 17:00 Uhr: SV Althegnenberg – SV Germering
Spiel 13: Donnerstag, 4. Juni, 15:00 Uhr: FC Rottach Egern – TSV Hartpenning
Spiel 14: Sonntag, 7. Juni, 15:00 Uhr: TSV Hartpenning – FC Rottach Egern
Spiel 15: Mittwoch, 3. Juni, 18:30 Uhr: DJK Darching – SG Baiernrain/Dietramszell
Spiel 16: Samstag, 6. Juni, 16:00 Uhr: SG Baiernrain/Dietramszell – DJK Darching
Spiel 17: Donnerstag, 4. Juni, 15:00 Uhr: SG Hungerbach – FC Mittenwald
Spiel 18: Sonntag, 7. Juni, 15:00 Uhr: FC Mittenwald – SG Hungerbach
Spiel 19: Mittwoch, 3. Juni, 18:30 Uhr: TSV Benediktbeuern – SV Haunshofen
Spiel 20: Samstag, 6. Juni, 16:00 Uhr: SV Haunshofen – TSV Benediktbeuern
Spiel 21: Mittwoch, 3. Juni, 18:30 Uhr: SG Lechsee – FC Penzing
Spiel 22: Samstag, 6. Juni, 14:00 Uhr: FC Penzing – SG Lechsee
Spiel 23: Donnerstag, 4. Juni, 14:00 Uhr: SG Apfeldorf/Kinsau – TSV Steingaden
Spiel 24: Sonntag, 7. Juni, 14:00 Uhr: TSV Steingaden – SG Apfeldorf/Kinsau