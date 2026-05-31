Termine und Gegner: Alle Relegationsspiele im Kreis München

Der SV Lohhof spielt in der Relegation zur Bezirksliga. – Foto: Sven Leifer

Extraschichten! Nach dem letzten Spieltag auf Kreisebene steht nun auch fest, wer in die nervenaufreibende Relegation muss und gegen wen es geht. FuPa gibt einen Überblick über die Spiele und Termine im Kreis München.

Es geht in die heiße Phase auf Kreisebene – die Relegationen stehen an! Heute werden in München die Partien gelost, FuPa gibt selbstverständlich einen Überblick, sobald die Partien stehen.

Relegation zur Bezirksliga

Erste Runde der Relegation zur Bezirksliga! Die Zweitplatzierten der drei Kreisligen München spielen einen Releganten für den Aufstieg zur Bezirksliga aus. Der Quotientenbeste (SV München West) erhält in der ersten Runde ein Freilos. Die Entscheidungsspiele finden auf einem neutralen Platz statt. Die Verlierer verbleiben in der Kreisliga. Der Gewinner spielt in einer zweiten Runde gegen den Sieger der Kreisliga-Relegation aus dem Kreis Zugspitze um ein Ticket für die Bezirksliga.