 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

Termine und Gegner: Alle Relegationsspiele im Kreis München

FuPa-Überblick

von Michel Guddat · Heute, 22:18 Uhr · 0 Leser
Der SV Lohhof spielt in der Relegation zur Bezirksliga.
Der SV Lohhof spielt in der Relegation zur Bezirksliga. – Foto: Sven Leifer

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Extraschichten! Nach dem letzten Spieltag auf Kreisebene steht nun auch fest, wer in die nervenaufreibende Relegation muss und gegen wen es geht. FuPa gibt einen Überblick über die Spiele und Termine im Kreis München.

Es geht in die heiße Phase auf Kreisebene – die Relegationen stehen an! Heute werden in München die Partien gelost, FuPa gibt selbstverständlich einen Überblick, sobald die Partien stehen.

Relegation zur Bezirksliga

Erste Runde der Relegation zur Bezirksliga! Die Zweitplatzierten der drei Kreisligen München spielen einen Releganten für den Aufstieg zur Bezirksliga aus. Der Quotientenbeste (SV München West) erhält in der ersten Runde ein Freilos. Die Entscheidungsspiele finden auf einem neutralen Platz statt. Die Verlierer verbleiben in der Kreisliga. Der Gewinner spielt in einer zweiten Runde gegen den Sieger der Kreisliga-Relegation aus dem Kreis Zugspitze um ein Ticket für die Bezirksliga.

Erste Runde:

Spiel 1: Dienstag, 2.Juni, 18:30 Uhr: SV Lohhof gegen TSV Trudering

Spiel 2: Samstag, 6. Juni, Lohhof/Trudering gegen SV München West

Zweite Runde:

Spiel 3: Hinspiel: Dienstag, 9. Juni, 18:30 Uhr: Lohhof/Trudering/München West gegen Lenggries/Unterpfaffenhofen

Spiel 4: Rückspiel: Samstag, 13. Juni, 15:00 Uhr: Lenggries/Unterpfaffenhofen gegen Lohhof/Trudering/München West

Relegation zur Kreisliga

Tränen oder Freude – die Relegation zur Kreisliga startet! Die Releganten der drei Kreisligen treffen auf die Releganten der sechs Kreisklassen. Gespielt wird mit Hin- und Rückspiel. Der Sieger der jeweiligen Duelle spielt in der nächsten Saison Kreisliga, der Verlierer tritt in der Kreisklasse an.

Spiel 1: Hinspiel: Dienstag, 2. Juni, 18:30 Uhr: SV Niederroth – TSV Moosach-Hartmannshofen

Spiel 2: Rückspiel: Sonntag, 7. Juni, 15:00 Uhr: TSV Moosach-Hartmannshofen – SV Niederroth

Spiel 3: Hinspiel: Dienstag, 2. Juni, 18:30 Uhr: SV Riedmoos – SpVgg Feldmoching

Spiel 4: Rückspiel: Sonntag, 7. Juni, 15:00 Uhr: SpVgg Feldmoching – SV Riedmoos

Spiel 5: Hinspiel: Dienstag, 2. Juni, 18:30 Uhr: SV Untermenzing II – FC Alte Haide DSC

Spiel 6: Rückspiel: Sonntag, 7. Juni, 15:30 Uhr: FC Alte Haide DSC – SV Untermenzing II

Spiel 7: Hinspiel: Dienstag, 2. Juni, 19:00 Uhr: SpVgg Thalkirchen – TSV Solln

Spiel 8: Rückspiel: Sonntag, 7. Juni, 15:00 Uhr: TSV Solln – SpVgg Thalkirchen

Spiel 9: Hinspiel: Mittwoch, 3. Juni, 18:45 Uhr: SV Gartenstadt-Trudering – FC Rot-Weiss Oberföhring

Spiel 10: Rückspiel: Sonntag, 7. Juni, 15:00 Uhr: FC Rot-Weiss Oberföhring – SV Gartenstadt-Trudering

Spiel 11: Hinspiel: Dienstag, 2, Juni, 18:30 Uhr: TSV Grafing – TSV Steinhöring

Spiel 12: Rückspiel: Samstag, 6. Juni, 15:00 Uhr: TSV Steinhöring – TSV Grafing

Relegation zur Kreisklasse

Ein Spiel noch für die jeweiligen Teams und dann steht fest, wer in der Saison 2026/27 in der Kreisklasse spielen darf und wer in der A-Klasse antreten muss.

Spiel 1: Samstag: 6. Juni, 15:30 Uhr: FC Tandern – SC Vierkirchen

Spiel 2: Sonntag, 7. Juni, 12:00 Uhr: FC Alte Haide DSC II – FC Hochbrück

Spiel 3: Sonntag, 7. Juni, 12:45 Uhr: TSV Forstenried – TSV Gräfelfing II

Spiel 4: Mittwoch, 3. Juni, 19:00 Uhr: FC Bosna u. H. München – SV München West II

Spiel 5: Mittwoch, 3. Juni, 19:30 Uhr: SC Arcadia Messestadt – SpVgg 1906 Haidhausen II

Spiel 6: Samstag, 6. Juni, 15:00 Uhr: ASV Glonn – Kirchheimer SC II