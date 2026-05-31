Termine und Gegner: Alle Relegationsspiele im Kreis Inn/Salzach

Extraschichten! Nach dem letzten Spieltag auf Kreisebene steht nun auch fest, wer in die nervenaufreibende Relegation muss und gegen wen es geht. FuPa gibt einen Überblick über die Spiele und Termine im Kreis Inn/Salzach.
Erste Runde der Relegation zur Bezirksliga! Die Tabellenzweiten beider Kreisligen im Kreis Inn/Salzach treffen aufeinander. Gespielt wird mit Hin- und Rückspiel.
Erste Runde:
Hinspiel: Mittwoch, 3. Juni, 19:30 Uhr: SC Anger – SV Reichertsheim
Rückspiel: Samstag, 6. Juni, 15:00 Uhr: SV Reichertsheim – SC Anger
Zweite Runde:
Hinspiel: Dienstag, 9. Juni, 18:30 Uhr: Kranzberg/Hohenwart – Anger/Reichertsheim
Rückspiel: Samstag, 13. Juni, 15 Uhr: Anger/Reichertsheim – Kranzberg/Hohenwart
Der Sieger der ersten Runde muss in einer zweiten Runde gegen den Sieger des Kreises Donau/Isar (SV Kranzberg oder TSV Hohenwart) bestehen. Der Sieger dieser Partie steigt in die Bezirksliga auf, der Verlierer bleibt in der Kreisliga.
Kreisliga gegen Kreisklasse, ein Spiel auf neutralem Platz! Der Sieger der jeweiligen Partien spielt in der Kreisliga, der Verlierer muss in der Saison 2026/27 in der Kresiklasse antreten.
Spiel 1: Freitag, 5. Juni, 19 Uhr in Forsting: TSV Emmering – TSV Babensham
Spiel 2: Sonntag, 7. Juni, 14 Uhr in Prien: TuS Engelsberg – SV Nußdorf/Inn
Spiel 3: Donnerstag, 4. Juni, 14:30 Uhr in Heiligkreuz: TSV Neuötting – SV Kirchanschöring II
Spiel 4: Freitag, 5. Juni, 19:15 Uhr in Tittmoning: DJK Weildorf – SV Haiming
Die Sieger der jeweiligen Partien spielt in der kommenden Saison in der Kreisklasse, die Verlierer in der A-Klasse. Gespielt wird auf neutralem Platz.
Spiel 5: Donnerstag, 4. Juni, 17 Uhr in Bad Endorf: TSV Schnaitsee – SV Pang
Spiel 6: Sonntag, 7. Juni, 16 Uhr in Rott: SV Tattenhausen – DJK-SV Edling
Spiel 7: Samstag, 6. Juni, 17 Uhr in Westerndorf: DJK SV Heufeld – TSV Eiselfing
Spiel 8: Samstag, 6. Juni, 13 Uhr in Raubling: WSV Samerberg – SV Vogtareuth
Spiel 9: Donnerstag, 4. Juni, 13:30 Uhr Ostermünchen: SG Ramerberg/Rott – SC Höhenrain
Spiel 10: Freitag, 5. Juni, 19:45 Uhr in Unterneukirchen: SVG Burgkirchen – FC Mühldorf
Spiel 11: Sonntag, 7. Juni, 13:30 Uhr in Petting: BSC Surheim – TSV Traunwalchen
Spiel 12: Donnerstag, 4. Juni, 16 Uhr in Bergen: SV Surberg – SG Inzell/Weißbach
Spiel 13: Sonntag, 7. Juni, 17 Uhr in Oberteisendorf: TSV Palling – WSC Bayerisch Gmain
Spiel 14: Samstag, 6. Juni, 14 Uhr in Obing: SV Weidenbach – DJK Nußdorf