Termine und Gegner: Alle Relegationsspiele im Kreis Inn/Salzach

Reichertsheim spielt in der Relegation zur Bezirksliga gegen den SV Anger. – Foto: Marc Marasescu

Extraschichten! Nach dem letzten Spieltag auf Kreisebene steht nun auch fest, wer in die nervenaufreibende Relegation muss und gegen wen es geht. FuPa gibt einen Überblick über die Spiele und Termine im Kreis Inn/Salzach.

Erste Runde der Relegation zur Bezirksliga! Die Tabellenzweiten beider Kreisligen im Kreis Inn/Salzach treffen aufeinander. Gespielt wird mit Hin- und Rückspiel.

Zweite Runde:

Hinspiel: Dienstag, 9. Juni, 18:30 Uhr: Kranzberg/Hohenwart – Anger/Reichertsheim

Rückspiel: Samstag, 13. Juni, 15 Uhr: Anger/Reichertsheim – Kranzberg/Hohenwart

Der Sieger der ersten Runde muss in einer zweiten Runde gegen den Sieger des Kreises Donau/Isar (SV Kranzberg oder TSV Hohenwart) bestehen. Der Sieger dieser Partie steigt in die Bezirksliga auf, der Verlierer bleibt in der Kreisliga.

Relegation zur Kreisliga

Kreisliga gegen Kreisklasse, ein Spiel auf neutralem Platz! Der Sieger der jeweiligen Partien spielt in der Kreisliga, der Verlierer muss in der Saison 2026/27 in der Kresiklasse antreten.

Spiel 1: Freitag, 5. Juni, 19 Uhr in Forsting: TSV Emmering – TSV Babensham

Spiel 2: Sonntag, 7. Juni, 14 Uhr in Prien: TuS Engelsberg – SV Nußdorf/Inn

Spiel 3: Donnerstag, 4. Juni, 14:30 Uhr in Heiligkreuz: TSV Neuötting – SV Kirchanschöring II

Spiel 4: Freitag, 5. Juni, 19:15 Uhr in Tittmoning: DJK Weildorf – SV Haiming

Relegation zur Kreisklasse

Die Sieger der jeweiligen Partien spielt in der kommenden Saison in der Kreisklasse, die Verlierer in der A-Klasse. Gespielt wird auf neutralem Platz.

Spiel 5: Donnerstag, 4. Juni, 17 Uhr in Bad Endorf: TSV Schnaitsee – SV Pang

Spiel 6: Sonntag, 7. Juni, 16 Uhr in Rott: SV Tattenhausen – DJK-SV Edling

Spiel 7: Samstag, 6. Juni, 17 Uhr in Westerndorf: DJK SV Heufeld – TSV Eiselfing

Spiel 8: Samstag, 6. Juni, 13 Uhr in Raubling: WSV Samerberg – SV Vogtareuth

Spiel 9: Donnerstag, 4. Juni, 13:30 Uhr Ostermünchen: SG Ramerberg/Rott – SC Höhenrain

Spiel 10: Freitag, 5. Juni, 19:45 Uhr in Unterneukirchen: SVG Burgkirchen – FC Mühldorf

Spiel 11: Sonntag, 7. Juni, 13:30 Uhr in Petting: BSC Surheim – TSV Traunwalchen

Spiel 12: Donnerstag, 4. Juni, 16 Uhr in Bergen: SV Surberg – SG Inzell/Weißbach

Spiel 13: Sonntag, 7. Juni, 17 Uhr in Oberteisendorf: TSV Palling – WSC Bayerisch Gmain

Spiel 14: Samstag, 6. Juni, 14 Uhr in Obing: SV Weidenbach – DJK Nußdorf