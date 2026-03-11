Termine für die Relegation zur 3. Liga fix: Es gibt zwei Szenarien

– Foto: Imago Images

Bekanntlich stellt in dieser Saison neben der Regionalliga West und der Regionalliga Südwest, die über einen Fixaufsteiger verfügen, auch die Regionalliga Nord einen direkten Aufsteiger in die 3. Liga. Die Vertreter der Regionalliga Nordost und der Regionalliga Bayern müssen hingegen in die umstrittene Relegation, in der in einem Hin- und Rückspiel der vierte Aufsteiger ermittelt wird.



Variante 1:

Der Vertreter aus Bayern und der Meister aus der Regionalliga Nordost stehen sich am Donnerstag, den 21. Mai (Hinspiel) und am Montag, den 25. Mai (Rückspiel) gegenüber. Die im DFB-Spielausschuss vorgenommene Auslosung hat ergeben, dass im Hinspiel der Vertreter der Regionalliga Nordost Heimrecht hat, im Rückspiel darf der Vertreter aus Bayern zuhause ran.

Variante 2:

Erreicht einer der beiden Kontrahenten das Landespokal-Finale und nimmt am "Finaltag der Amateure" am 24. Mai teil, würde sich die Relegation zur 3. Liga um eine Woche nach hinten verschieben. Dann würde das Hinspiel beim Nordost-Vertreter am Mittwoch, den 27. Mai stattfinden, das Rückspiel beim Vertreter aus Bayern würde dann am Sonntag, den 31. Mai über die Bühne gehen. In Bayern könnte dieses Szenario durchaus eintreten. Die Würzburger Kickers haben gute Chancen, sich den Aufstiegs-Relegationsplatz zu sichern und stehen im Pokal-Halbfinale, wo die Unterfranken am 24. März am heimischen Dallenberg den SV Wacker Burghausen empfangen. In der Regionalliga Bayern läuft es wohl auf ein Duell zwischen den Kickers und der SpVgg Unterhaching hinaus.



