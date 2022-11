Termine für die ersten Spiele im neuen Jahr FC Homburg: Drei Reisen in den ersten vier Spielen

Die ersten Spieltermine in der Regionalliga Südwest für das Jahr 2023 stehen fest. Am ersten Spieltag nach der Winterpause ist der FC 08 Homburg am Samstag, den 04. März 2023 beim VfR Aalen zu Gast. Anstoß ist um 14 Uhr in der Aalener Ostalb-Arena. Eine Woche später empfangen die Grün-Weißen am Samstag, den 11. März um 14 Uhr die TSG Balingen im Homburger Waldstadion.

An den Spieltagen 23 und 24 stehen für den FCH zwei Auswärtsspiele an. Am Samstag, den 18. März ist man um 14 Uhr bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz zu Gast. Am darauffolgenden Samstag, den 25. März geht es um 14 Uhr zum KSV Hessen Kassel.