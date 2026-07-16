Termin zur Pokalauslosung steht

Ein weiterer Termin steht fest. Die Auslosung der 1. Runde des Kreispokals in Euskirchen. Diese findet statt am Dienstag (21.07.2026) um 19 Uhr auf der Platzanlage in Bad Münstereifel-Nöthen. Damit ist auch klar, wo das große Pokalfinale der Männer ausgetragen wird. In Nöthen.
Am Spielort des diesjährigen Kreispokalfinales in Nöthen findet am Dienstag, den 21. Juli die Auslosung der ersten Pokalrunde statt. Der Kreisspielausschuss Euskirchen lädt alle Interessierten zur Teilnahme ein. Die Paarungen werden ab 19 Uhr gezogen.
Die Spieltermine und mögliche Besonderheiten werden dann ebenfalls bekanntgegeben.
Fest steht bislang, der Pokalsieger der Saison 2025/2026, der TuS Chlodwig Zülpich wird in dieser Saison nicht dabei sein. Grund dafür ist, dass der Fußballverband Mittelrhein vor zwei Jahren eine Änderung seiner Statuten vorgenommen hat und durch die Aufstockung im Verbandspokal 64 Mannschaften einem großen Teilnehmerkreis sogenannte Freilose zugesteht. Zülpich profitiert davon und ist, wie auch alle andere Mannschaften der Mittelrheinliga sowie der Regionalliga und der 3. Liga für diesen Wettbewerb gesetzt und darf daher nicht im Kreispokal starten. Eine Titelverteidigung ist somit ausgeschlossen.
Die Auslosung des Frauenwettbewerbs findet zu einem späteren Zeitpunkt statt.