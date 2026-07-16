Termin zur Pokalauslosung steht Die 1. Runde des Kreispokals wird in Nöthen ausgelost von rb · Heute, 07:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rocco Bartsch

Ein weiterer Termin steht fest. Die Auslosung der 1. Runde des Kreispokals in Euskirchen. Diese findet statt am Dienstag (21.07.2026) um 19 Uhr auf der Platzanlage in Bad Münstereifel-Nöthen. Damit ist auch klar, wo das große Pokalfinale der Männer ausgetragen wird. In Nöthen.

Am Spielort des diesjährigen Kreispokalfinales in Nöthen findet am Dienstag, den 21. Juli die Auslosung der ersten Pokalrunde statt. Der Kreisspielausschuss Euskirchen lädt alle Interessierten zur Teilnahme ein. Die Paarungen werden ab 19 Uhr gezogen. Die Spieltermine und mögliche Besonderheiten werden dann ebenfalls bekanntgegeben.