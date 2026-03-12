Teresa Simmank vom FC Blautal: Ein Hattrick für die Ewigkeit

Die Nachricht von der Auszeichnung erreichte die Torjägerin völlig unvorbereitet, was die emotionale Wucht dieses Augenblicks nur noch verstärkte. „Nein, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich war wirklich überrascht, als die Nachricht kam, freue mich aber sehr darüber“, gesteht die Fußballerin. Es ist die Bescheidenheit einer Spielerin, die ihren persönlichen Erfolg niemals über das Kollektiv stellen würde.

In einer Welt der einfachen „Abstauber“ sucht die Stürmerin die Herausforderung. Für sie hat ein Tor erst dann seinen vollen emotionalen Wert, wenn Schweiß und Kampfgeist vorausgegangen sind. „Am liebsten sind mir Tore, bei denen ich auch selbst einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet habe, also zum Beispiel durch einen wichtigen Zweikampfgewinn. Reine 'Abstauber'-Tore gehören ehrlich gesagt nicht zu meinen Favoriten“, erklärt sie ihre kompromisslose Philosophie vor dem gegnerischen Gehäuse.

Der deutliche Sieg gegen die Spielgemeinschaft war kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis einer tiefen inneren Einheit, die auf dem Platz spürbar war. Über den spielentscheidenden Nachmittag sagt sie: „Besonders gut lief aus meiner Sicht, dass wir als eine Mannschaft aufgetreten sind. Wir haben uns gegenseitig motiviert und konnten auch ein paar richtig schöne Spielzüge und Passkombinationen zeigen.“

Eine lebenslange Liebe in Grün und Weiß

Der Verein ist für die junge Frau weit mehr als nur eine Sportstätte – er ist ihr Zuhause, ihre Identität, ihre Familie. „Der FC Blautal ist in der Hinsicht besonders, dass man dort nicht nur hingeht, um Fußball zu spielen. Vielmehr ist der Verein eine kleine Gemeinschaft mit einem riesigen Zusammenhalt“, beschreibt sie die Atmosphäre fast ehrfürchtig. „Ich denke, es sagt schon einiges über den Verein aus, dass ich seit der F-Jugend durchgehend hier spiele.“

Das Band der Schwesternschaft auf dem Rasen

Einer der emotionalsten Aspekte ist die Erfüllung eines langgehegten Kindheitstraums: die gemeinsame Zeit auf dem Platz mit ihrer wichtigsten Bezugsperson. „Lieblingsspielerin... Puh, da bin ich ja fast schon gezwungen, meine Schwester zu nennen“, sagt sie mit einem Lächeln. „Aber mit ihr stehe ich tatsächlich sehr gerne auf dem Platz, weil sie eine sehr zweikampf- und laufstarke Spielerin ist. In der Jugend war es immer mein Ziel, noch mit ihr zusammen in einer Mannschaft zu spielen, und das haben wir geschafft.“

Die Heimat in der vordersten Front

Trotz ihrer Flexibilität hat sie ihren festen Platz im Gefüge des Teams gefunden, dort, wo das Adrenalin am höchsten ist. Im Angriff fühlt sie sich am mächtigsten. „Ich spiele besonders gerne im Sturm. Auf dieser Position fühle ich mich einfach am wohlsten und sichersten“, bekennt sie über ihre Rolle in der Mannschaft.

Zwischen Meisterschaftsträumen und Pokalfieber

Mit dem ersten Tabellenplatz im Rücken blickt das Team nun auf eine Saison, die Historisches verspricht. Die Ziele sind ebenso ehrgeizig wie klar definiert: „In erster Linie ist uns wichtig, auf und neben dem Platz Spaß zu haben und weiterhin so stark zusammenzuhalten. Sportlich gesehen wollen wir natürlich den ersten Tabellenplatz weiterhin verteidigen und uns am Ende bestenfalls die Meisterschaft holen.“ Doch auch der Bezirkspokal hat es ihr angetan: „Unser Ziel ist jetzt, das nächste Pokalspiel zu gewinnen, um dann schließlich ins Finale einzuziehen.“

Der unermüdliche Dienst am Team

Persönliche Statistiken sind für die Stürmerin nur Beiwerk; was zählt, ist der gemeinsame Weg. Für die nahe Zukunft hat sie sich ein klares Ziel gesetzt, das von großer Uneigennützigkeit zeugt: „Mein Ziel ist es, dem Team weiterhin bestmöglich zu helfen, damit wir gemeinsam unsere Ziele in dieser Saison erreichen können.“

Kreativität und Bewegung abseits des Platzes

Wenn der Ball einmal ruht, findet die Fußballerin ihren Ausgleich in der Bewegung und der Kunst. Das Bedürfnis nach Aktivität lässt sie auch in der Freizeit nicht los: „Ich treibe allgemein gerne Sport, auch außerhalb vom Fußball, und versuche mich fit zu halten. Und abseits vom Sportlichen probiere ich mich selbst auch gerne an kreativen Dingen aus.“

Die Zukunft der nächsten Generation

Auch beruflich bereitet sich die Fußballerin darauf vor, Verantwortung zu übernehmen und Wissen weiterzugeben. Ihr Lebensweg führt sie in die Klassenzimmer der Region: „Aktuell befinde ich mich im Masterstudium für Grundschullehramt.“ Es ist der perfekte Werdegang für eine Frau, die bereits auf dem Fußballplatz als Vorbild vorangeht und zeigt, dass man mit Herzblut und Beständigkeit alles erreichen kann.