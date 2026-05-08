Tepper trifft doppelt: Ramlingen II dreht Unterzahl-Spiel spät

– Foto: Jörg Struwe, Reinhard Reh

Die SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II bleibt in der Bezirksliga Hannover Staffel 2 an der Spitze und hat sich in einem wechselhaften Spiel mit 4:2 gegen die SpVgg Niedersachsen Döhren durchgesetzt. Entscheidend: ein Doppelschlag in den Schlussminuten – trotz Unterzahl.

Zunächst aber erwischten die Gäste den besseren Moment. Nach vergebenen Großchancen der Hausherren traf Mano Stadtler in der 16. Minute zur Führung für Döhren. Die Antwort folgte kurz vor der Pause: Fawaz Fakhri Khiro (42.) und Benedict Rahaus (45.) drehten die Partie innerhalb weniger Minuten.

Unterzahl und Reaktion als Schlüssel

Nach dem Seitenwechsel wurde es für Ramlingen komplizierter. Eine Gelb-Rote Karte zwang das Team von Darijan Vlaski ab der 60. Minute in Unterzahl, die Partie verlor an Klarheit. Döhren nutzte eine Standardsituation und glich durch Nico Schlehuber (81.) aus.