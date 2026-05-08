Tepper trifft doppelt: Ramlingen II dreht Unterzahl-Spiel spät

Die SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II bleibt in der Bezirksliga Hannover Staffel 2 an der Spitze und hat sich in einem wechselhaften Spiel mit 4:2 gegen die SpVgg Niedersachsen Döhren durchgesetzt. Entscheidend: ein Doppelschlag in den Schlussminuten – trotz Unterzahl.
Zunächst aber erwischten die Gäste den besseren Moment. Nach vergebenen Großchancen der Hausherren traf Mano Stadtler in der 16. Minute zur Führung für Döhren. Die Antwort folgte kurz vor der Pause: Fawaz Fakhri Khiro (42.) und Benedict Rahaus (45.) drehten die Partie innerhalb weniger Minuten.
Nach dem Seitenwechsel wurde es für Ramlingen komplizierter. Eine Gelb-Rote Karte zwang das Team von Darijan Vlaski ab der 60. Minute in Unterzahl, die Partie verlor an Klarheit. Döhren nutzte eine Standardsituation und glich durch Nico Schlehuber (81.) aus.
Doch die Reaktion des Tabellenführers folgte prompt. Torben Tepper, erst eingewechselt, traf per direktem Freistoß zur erneuten Führung (83.) und legte in der Nachspielzeit nach Vorarbeit eines Mitspielers zum 4:2-Endstand nach.
Trainer Darijan Vlaski sah „unterm Strich einen verdienten Sieg“, verwies auf zahlreiche Chancen seiner Mannschaft und lobte insbesondere die Einwechselspieler, die „entscheidenden Einfluss genommen“ hätten. Mit nun 62 Punkten behauptet Ramlingen/Ehlershausen II Platz eins vor der SG 74 Hannover und dem TSV Stelingen.
SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II – SpVgg Niedersachsen Döhren 4:2
SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II: Johann Ridtschenko, Finn Beeneken, Nico Schleif, Sebastian Daecke (88. Bajo Kabiro), Pablo Saavedra-Gerke (90. Jeremy Lee Finsel), Fawaz Fakhri Khiro, Ahmed Khaldi, Patrick Neuhaus (66. Tibor Strutzke), Benedict Rahaus (69. Torben Tepper), Michael Zajusch, Leon Scholochow - Trainer: Darijan Vlaski
SpVgg Niedersachsen Döhren: Leon-Giuseppe Gottschalck, Nico Schlehuber, Till Fassauer (63. Lasse Dettmer), Philip Wagner, Luis-Filipe Großmann Pereira da Silva, Anthony Bleteh Doe (67. Peer Stille), Mano Stadtler, Dodzi Julio Kotchi (74. Till Wittmann), Christopher Wollny, Louis Bennett Liebold, Illia Povalii - Trainer: Patrick Heldt
Schiedsrichter: Gordon Eckert
Tore: 0:1 Mano Stadtler (16.), 1:1 Fawaz Fakhri Khiro (42.), 2:1 Benedict Rahaus (45.), 2:2 Nico Schlehuber (81.), 3:2 Torben Tepper (83.), 4:2 Torben Tepper (90.+5)