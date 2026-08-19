TenSar dreht nach der Pause auf und schlägt Norderhamme

– Foto: Rocco Bartsch

Die SG TenSar 17 hat ihren starken Start in die Kreisliga Westküste West fortgesetzt. Der Aufsteiger gewann sein Heimspiel gegen die SG Norderhamme mit 3:0 (0:0) und steht nach drei Spieltagen mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 8:2 auf Tabellenplatz zwei. Norderhamme bleibt bei drei Zählern und rangiert auf Platz acht.

Dass diese Umstellungen Spuren hinterließen, war zunächst zu erkennen. „In den ersten 20 Minuten haben wir uns schwergetan“, räumte Langhans ein. Norderhamme setzte die Gastgeber in dieser Phase unter Druck, ohne sich nach Einschätzung des Trainers allerdings eine wirklich klare Torchance zu erspielen.

Dabei musste TenSar-Trainer Matthias Langhans personell erheblich improvisieren. Nach seinen Angaben fehlten insgesamt zehn Spieler, darunter zahlreiche Akteure, die normalerweise für die Startelf infrage kommen. Teilweise griff die SG deshalb auf Spieler zurück, die zuletzt kaum oder gar nicht trainiert hatten.

Auch die Gäste bewerteten ihre erste Hälfte grundsätzlich positiv. Sie hätten das Spiel lange unter Kontrolle gehabt, bilanzierten sie in ihrem Vereinsbericht. Im letzten Drittel fehlten jedoch der entscheidende Pass und die nötige Gefahr bei den Abschlüssen.

TenSar arbeitete sich mit zunehmender Spieldauer besser in die Begegnung. Langhans haderte dabei mit einer Szene nach rund 25 Minuten, in der seiner Mannschaft aus seiner Sicht ein klarer Elfmeter verweigert worden sei. Danach sei sein Team emotional endgültig in der Partie angekommen. Bis zur Pause entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, folgerichtig ging es torlos in die Kabinen.

Splinters Treffer wird zum Dosenöffner

Nach Wiederbeginn benötigte TenSar nur wenige Sekunden, um die Partie in seine Richtung zu lenken. Nach einem weiten Einwurf auf Höhe des Strafraums drehte sich Splinter und setzte den Ball in die lange Ecke. In der 46. Minute stand es 1:0. FuPa bestätigt den Treffer unmittelbar nach der Pause.

„Das war so der Dosenöffner“, resümierte Langhans. Seine Mannschaft habe danach die Kontrolle übernommen, die Zweikämpfe angenommen und vor allem bei den zweiten Bällen Vorteile gehabt.

Norderhamme dagegen wirkte nach dem Rückstand verunsichert. Auch im eigenen Vereinsbericht beklagten die Gäste nun zunehmend unsaubere Pässe und Fehler, die TenSar konsequent bestrafte.

In der 54. Minute erhöhte Dehn auf 2:0. Nur acht Minuten später war die Begegnung praktisch entschieden: Franke traf zum 3:0. Damit erzielten die Gastgeber innerhalb von 16 Minuten alle drei Treffer.

Danach öffnete Norderhamme zwangsläufig stärker, doch TenSar ließ sich den Vorsprung nicht mehr nehmen. Die Gastgeber hätten sogar weitere Möglichkeiten gehabt, betonte Langhans, brachten ihre Umschaltsituationen in der Schlussphase aber nicht mehr konsequent zu Ende.

Der Trainer zog entsprechend zufrieden Bilanz. Seine Mannschaft habe gegen einen Gegner gewonnen, den er aufgrund dessen Leistungen der vergangenen Jahre hoch einschätzt. Besonders angesichts der vielen Ausfälle sei der Erfolg „hoch zu bewerten“. Zusammenhalt, Kameradschaft und Leidenschaft hätten gezeigt, was mit diesem Kader möglich sei.

Für TenSar ist das 3:0 zugleich der nächste Beleg dafür, dass der Aufsteiger in der neuen Spielklasse schnell Fuß gefasst hat. Mit sechs Punkten aus drei Partien liegt die SG hinter dem noch makellosen TSV Buchholz auf Rang zwei. Norderhamme muss dagegen nach der zweiten Niederlage im dritten Spiel wieder nach Stabilität suchen.

SG TenSar 17 – SG Norderhamme 3:0

SG TenSar 17: Jan Henrik Zöllmer, Florian Wirschun, Kristian Lenz, Dustin Döhren, Jesper Siebke, Moshe Bo Franke, Tim Ritters (87. Malte Voß), Broder Volkert Busch (45. Finn Bosse), Alexander Splinter, Bennet Dehn, Dominiqe Dauphin - Trainer: Matthias Langhans

SG Norderhamme: Frank Zander, Johannes Sommer, Tjelle Rolfs, Tobias Wiegratz, Hannes Schimanski, Linus Hammon (78. Johannes Stuertz), Patric Claussen, Mattis Dethlefs, Björn Suckow (44. Julian Bischoff), Marek Maaßen (74. Thies Thielmann), Till Lukas Roloff (62. Don Kulstrunk) - Trainer: Stefan Frädermann

Schiedsrichter: Julian Wolff

Tore: 1:0 Alexander Splinter (46.), 2:0 Bennet Dehn (54.), 3:0 Moshe Bo Franke (62.)