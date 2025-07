Tennis Borussia verliert sportlichen Leiter an den BFC Preussen

Tennis Borussia ist an die Schmerzgrenze gegangen, konnte Benjamin Borth aber nicht halten.

„Wir hätten Benny gern gehalten. Wir sind bis an unsere Schmerzgrenze gegangen, doch es zieht ihn in die höhere Spielklasse", erklärte Tennis Borussias Vorstandsmitglied Dirk Lewandowitz.

Er ist in Berlin und auch über die Stadtgrenzen hinweg bestens vernetzt. Benjamin Borth war seit November 2022 sportlicher Leiter bei Tennis Borussia. Er hat es nach dem Abstieg aus der Regionalliga geschafft, trotz begrenzter Mittel junge, ambitionierte Mannschaften für die Lila-Weißen zusammenzustellen. Am gestrigen Montag, den 30. Juni lief Borths Vertrag bei TeBe nun aus.

Der erst 31-jährige Borth hat sich gegen eine Verlängerung bei TeBe entschieden, um in die Regionalliga zurückzukehren. Er wird künftig Teil der sportlichen Leitung beim BFC Preussen, arbeitet beim Aufsteiger mit Pierre Seiffert zusammen. Den Wechsel nach Lankwitz bestätigte er gegenüber FuPa.

Bei Preussen wird Borth nun Teil eines äußerst ambitionierten Projekts. Der Verein ist in den letzten beiden Jahren aus der Berlin-Liga über die Oberliga Nord in die Regionalliga Nordost durchmarschiert, will auch dort eine gute Rolle spielen. Dafür wurde der Kader bereits ordentlich aufgerüstet.