Tennis Borussia verliert Ex-Unioner an Hohen Neuendorf

Berlin-Ligist Blau-Weiss Hohen Neuendorf setzt im neuen Jahr ein Ausrufezeichen. Mit Fabian Graupner wechselt ein technisch versierter Defensivspieler mit Union-Vergangenheit vom Oberligisten Tennis Borussia zum Team von Trainer Dustin Gundlach. Dieser bestätigt gegenüber FuPa Berlin den Wechsel auf Nachfrage

Blau-Weiss Hohen Neuendorf setzt ein echtes Ausrufezeichen für die Rückrunde. Fabian Graupner soll den Berlinligisten verstärken. Trotz seiner jungen Jahre hat Graupner Erfahrung im Herrenfussball gemacht beim Berlin-Ligsten TSV Mariendorf (2022-2023)und Oberligisten Tennis Borussia (2023-2025). Von dort kommt der 21-jährige Abwehrspieler.

Graupner wurde im Nachwuchsleistungszentrum vom 1. FC Union Berlin ausgebildet. Bei den „Eisernen“ durchlief er mehrere Jugendmannschaften von der U17 bis zur U19-Junioren-Bundesliga.

Defensivspieler soll Berlin-Ligisten im Abstiegskampf helfen

Im Norden Berlins schlägt der 21-Jährige nun ein neues Kapitel auf. Die Berlin-Liga darf sich auf einen Spieler freuen, der Flexibilität verkörpert: Ob als Außenverteidiger auf beiden Seiten oder im defensiven Mittelfeld. Für Hohen Neuendorf ist dieser Transfer ein klares Statement für die Rückrunde im Abstiegskampf (nur drei Punkte zum Keller), da man einen Spieler mit Potenzial und erstklassiger Ausbildung für das eigene Projekt gewinnen konnte.

Wer ist Fabian Graupner

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login

Hier alles über die Berlin-Liga

___________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!