Tennis Borussia und BFC Dynamo im Torrausch, Lok Leipzig verliert

Regionalliga Nordost der A-Junioren

VFC Plauen – 1. FC Neubrandenburg 04 4:1

Vor 35 Zuschauern feierte der VFC Plauen einen klaren Heimsieg nach frühem Rückstand. Florian Scholich (12.) brachte die Gäste in Führung, doch Plauen drehte die Partie noch vor der Pause mit einem furiosen Dreierpack (34., 36., 45.+2). Im zweiten Durchgang ließ der VFC nichts mehr anbrennen und erhöhte in der Schlussphase (86.) zum 4:1-Endstand.

Berliner SC – 1. FC Lokomotive Leipzig 3:0

Der Berliner SC zeigte eine starke Vorstellung und ließ Leipzig keine Chance. Daniel Blessing (24.) eröffnete den Torreigen, ehe die Gastgeber noch vor der Pause zwei weitere Treffer nachlegten (41., 44., Diyar Hakim). Mit der komfortablen Führung im Rücken kontrollierte der BSC das Geschehen und brachte den 3:0-Heimsieg sicher nach Hause.

FC Mecklenburg Schwerin – Tennis Borussia Berlin 1:7

Ein überragender Auftritt von Tennis Borussia Berlin bescherte den Gästen einen Kantersieg in Schwerin. Nach dem frühen 0:1 durch Kadir Mujkovik (14.) glich Serag el Dino Omar (16.) kurzzeitig aus, doch danach spielte nur noch TeBe: Neset Bicakci (23.), Rodi Kato (26.), Blerton Haziri (54.), Eren Can Sen (59., 69.) und Anton Goedicke (80.) sorgten für ein deutliches 7:1. Die Berliner dominierten das Spiel nach Belieben und zeigten sich eiskalt vor dem Tor.

FC Hertha 03 Zehlendorf – 1. FC Frankfurt 3:1

Zehlendorf setzte sich mit 3:1 durch. Yahya Madi (33.) brachte die Gastgeber in Führung, doch Finn-Luca Sperling (43.) glich kurz vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel traf Samet Ögüt (48.) zur erneuten Führung, ehe Ali Al-Asadi (73.) mit dem 3:1 alles klar machte. Zehlendorf überzeugte vor allem durch sein konsequentes Offensivspiel.

SC Borea Dresden – SV Babelsberg 03 0:1

Ein spätes Tor entschied die umkämpfte Partie zugunsten der Gäste. Destiny Agbai (90.) traf in letzter Minute zum Sieg für Babelsberg. Kurz darauf sah Len-Robin Mende (92.) von Borea Dresden noch die Rote Karte. Eine bittere Niederlage für die kämpferisch starken Hausherren, die lange auf Augenhöhe agierten.

BFC Dynamo – BFC Preussen 7:0

Der BFC Dynamo dominierte das Berliner Duell nach Belieben. Mark Dittner (17., 19.) eröffnete mit einem Doppelschlag, Yona Sambale (28.) legte nach. Nach der Pause traf Marc Gronwald doppelt (49., 75.), ehe Efe Hasan Bashew (79., 90.) mit seinem Doppelpack den 7:0-Kantersieg perfekt machte. Eine Machtdemonstration des BFC Dynamo, der in allen Belangen überlegen war.

FC Förderkader Rene Schneider – SFC Stern 1900 2:1

Ein konzentrierter Auftritt bescherte dem Förderkader einen Heimsieg. Nach der Pause sorgten zwei schnelle Treffer (52., 54.) für eine komfortable Führung. Zwar verkürzte Aslan Bilgin (60.) für Stern 1900, doch die Gastgeber verteidigten den knappen Vorsprung und brachten die drei Punkte ins Ziel.

