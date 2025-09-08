Tennis Borussia trumpft auf, Lok Leipzig siegt, BFC Dynamo verliert

SC Borea Dresden – BFC Dynamo 2:1

Vor 80 Zuschauern entwickelte sich ein umkämpftes Spiel. Max Matthes Ramoth brachte den BFC kurz vor der Pause in Führung (45.). Doch die Gastgeber gaben sich nicht geschlagen: Len-Robin Mende glich in der 74. Minute aus. In der Schlussminute war es Patrick Semar, der Borea mit seinem Treffer zum 2:1-Sieg jubeln ließ.

Tennis Borussia Berlin – SV Babelsberg 03 4:1

TeBe zeigte eine starke Vorstellung. Rodi Kato brachte die Berliner in der 17. Minute in Führung. Ein Eigentor von Zerah Gabienoo erhöhte in der 34. Minute auf 2:0. Direkt nach der Pause sorgte Mirac Balsüzen mit einem Doppelpack (48., 51.) für die Vorentscheidung. Babelsberg kam in der 68. Minute durch Yilmaz Ardahan per Foulelfmeter zum Ehrentreffer, mehr war aber nicht drin.

FC Hertha 03 Zehlendorf – Berliner SC 1:0

Ein frühes Tor entschied die Partie. Schon in der 8. Minute verwandelte Hertha einen Foulelfmeter sicher. Danach blieb das Spiel hart umkämpft, doch die Führung hielt bis zum Schlusspfiff.

1. FC Frankfurt – 1. FC Neubrandenburg 04 2:1

Die Gastgeber gingen in der 26. Minute durch Ole Händschke in Führung. Luca Tobias Reiche baute den Vorsprung in der 75. Minute auf 2:0 aus. Zwar gelang den Gästen in der 89. Minute noch der Anschlusstreffer, doch Frankfurt brachte den Sieg über die Zeit.

SFC Stern 1900 – 1. FC Lokomotive Leipzig 0:2

Der 1. FC Lok Leipzig setzte sich verdient durch. Nach torloser erster Hälfte traf Samim Bigi in der 62. Minute zum 1:0. In der 79. Minute schwächte sich Stern durch eine Rote Karte gegen Mohammed Alhasan. Kurz vor Schluss verwandelte Daniil Turchyn einen Foulelfmeter (89.) zum 2:0-Endstand.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

Hier geht es zum Form-Ranking.

Hier geht es zur Liste mit den Torschützen.