Tennis Borussia stellt Vorstand neu auf

Das neue Jahr geht Tennis Borussia mit einem neu aufgestellten Vorstand an. Das bislang kooptierte Vorstandsmitglied Puria Ahmadian wurde vom Aufsichtsrat als stimmberechtigtes Mitglied des Vorstands berufen. Neu im Vorstand ist zudem Uli Krug.

Aus dem bisherigen Vorstand scheiden neben Anna Schmidt auch Christian Rudolph und Jens Maedler aus. Der Verein dankt ihnen ausdrücklich für das, was sie geleistet und auf den Weg gebracht haben.