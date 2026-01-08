Tennis Borussia stellt Vorstand neu auf

Das neue Jahr geht Tennis Borussia mit einem neu aufgestellten Vorstand an. Das bislang kooptierte Vorstandsmitglied Puria Ahmadian wurde vom Aufsichtsrat als stimmberechtigtes Mitglied des Vorstands berufen. Neu im Vorstand ist zudem Uli Krug.
Aus dem bisherigen Vorstand scheiden neben Anna Schmidt auch Christian Rudolph und Jens Maedler aus. Der Verein dankt ihnen ausdrücklich für das, was sie geleistet und auf den Weg gebracht haben.
Die neuen Vorstandsmitglieder haben sich auf eine klare Aufgabenteilung verständigt. Ariel Gala übernimmt wie bisher schon die finanziellen und administrativen Aufgaben. Puria Ahmadian, ehemals Spieler und heute Jugendtrainer bei Tennis Borussia wird sein Augenmerk auf die sportliche Koordination und Entwicklung richten. Uli Krug wird sich um die Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation kümmern.