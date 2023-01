Tennis Borussia: Neuer Stürmer kommt aus Fürstenwalde Neben Thomas Brechler vermeldet der Verein eine zweite Vertragsauflösung

Heiße Wochen bei Tennis Borussia. Nach dem Trainerwechsel zu Christopher Brauer hat der Berliner Regionalligist die ersten Transfers bekanntgegeben. Als erster Neuzugang wurde der junge Felix Pilger vorgestellt. Der 20-Jährige konnte sich in der Hinrunde beim FSV Union Fürstenwalde ins Schaufenster stellen. In 14 Einsätzen erzielte der Stürmer fünf Tore und leistete drei Vorlagen in der Ober Nord. Zuvor hatte er auch schon beim SV Babelsberg 03 in der Regionalliga zehn Einsätze als Teilzeitkraft absolviert.