Tennis Borussia holt Jeffrey Seitz - Füchse verlängern Verträge

Tennis Borussia hat Jeffrey Seitz als neuen Cheftrainer der U19 vorgestellt. Mit ihm soll ein neuer Anlauf im Kampf um die DFB-Nachwuchsliga gestartet werden. Der 40-Jährige arbeitete jahrelang beim SC Staaken, trainierte dort U19 und 1. Herren. Anschließend leitete er die 1. Herren des BAK an.

14.06. +++ Ludwigsfelde holt zwei Berliner

Der Ludwigsfelder FC, der in dieser Saison aus der Oberliga Süd in die Brandenburgliga abgestiegen ist, hat mit Romario Hartwig und Phillip Vogel zwei neue Spieler aus Berlin geholt. Hartwig lief zuletzt für den BFC Preussen auf, Vogel trug das Trikot von Berlin-Ligist Stern 1900.

14.06. +++ Preussen verlängert mit Stein

Nach dem Last-Minute-Meistertitel in der Oberliga und dem damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga Nordost hat der BFC Preussen einen ersten Vertrag verlängert. Lenny Stein, der vor der Saison von Hertha 03 Zehlendorf kam, wird auch in der kommenden Spielzeit für die Lankwitzer spielen.

14.06. +++ Biesdorf präsentiert neuen sportlichen Leiter

Fortuna Biesdorf hat einen neuen sportlichen Leiter vorgestellt. Ronny Freitag verantwortet künftig den sportlichen Bereich der 1. und 2. Herren sowie der U19. Er war zuvor lange beim TSV Lichtenberg tätig.