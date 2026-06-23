Tennis Borussia Berlin verliert Torjäger

– Foto: Artur Kraus/Paul Brandes (LUPU

Die vergangene Saison war alles andere als leicht für Tennis Borussia Berlin. Die Lila-Weißen, die vor drei Jahren aus der Regionalliga Nordost abstiegen, liefen den eigenen Erwartungen hinterher und mussten sich ordentlich strecken, um den Abstieg aus der Oberliga zu verhindern. Dies gelang schließlich mit fünf Punkten Vorsprung auf Dynamo Schwerin.

Anteil daran hatte auch Ebrima Jobe. Der 29-Jährige erzielte 12 der 44 Tore der Berliner und war damit mit Abstand bester Torschütze der Berliner. Schon im Jahr zuvor schoss er mit 15 Treffern die meisten des Teams. In Zukunft muss TeBe nun aber auf seine Tore verzichten. Jobe kehrt nach zwei Jahren in der Hauptstadt zum BSV Schwarz-Weiß Rehden zurück. Von dort war er 2024 zu TeBe gekommen. Mit Rehden stieg er zunächst aus der Regionalliga ab, traf anschließend in der Oberliga Niedersachsen zweistellig.