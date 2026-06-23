Tennis Borussia Berlin verliert Torjäger

Tennis Borussia muss künftig auf seinen Top-Torjäger verzichten.
Die vergangene Saison war alles andere als leicht für Tennis Borussia Berlin. Die Lila-Weißen, die vor drei Jahren aus der Regionalliga Nordost abstiegen, liefen den eigenen Erwartungen hinterher und mussten sich ordentlich strecken, um den Abstieg aus der Oberliga zu verhindern. Dies gelang schließlich mit fünf Punkten Vorsprung auf Dynamo Schwerin.
Anteil daran hatte auch Ebrima Jobe. Der 29-Jährige erzielte 12 der 44 Tore der Berliner und war damit mit Abstand bester Torschütze der Berliner. Schon im Jahr zuvor schoss er mit 15 Treffern die meisten des Teams. In Zukunft muss TeBe nun aber auf seine Tore verzichten. Jobe kehrt nach zwei Jahren in der Hauptstadt zum BSV Schwarz-Weiß Rehden zurück. Von dort war er 2024 zu TeBe gekommen. Mit Rehden stieg er zunächst aus der Regionalliga ab, traf anschließend in der Oberliga Niedersachsen zweistellig.
Rehdens Sportdirektor Sandy Peter Röhrbein erklärt: „Der Kontakt zu Bolly ist in den vergangenen zwei Jahren nie ganz abgerissen. Ich habe seinen Weg bei TeBe aufmerksam verfolgt und freue mich sehr, dass wir nun nicht nur einen herausragenden Fußballer, sondern auch einen tollen Menschen zurück in Rehden begrüßen dürfen. Bolly bringt enorme Geschwindigkeit, Kopfballstärke und einen ausgeprägten Torriecher mit. Wir haben uns lange und intensiv um unseren einstigen und nun wieder Torjäger bemüht und sind stolz, dass die Rückkehr geklappt hat.“
Auch Ebrima Jobe blickt voller Vorfreude auf seine zweite Zeit beim BSV Rehden: „Ich freue mich sehr, wieder Teil dieser Mannschaft zu sein. Ich komme mit viel Motivation zurück und möchte meinen Beitrag leisten – auf und neben dem Platz. Mir ist wichtig, dass wir als Team zusammenhalten, hart arbeiten und gemeinsam unsere Ziele erreichen.“