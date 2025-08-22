Tennis Borussia Berlin siegt in Überzahl bei der SG Dynamo Schwerin

Die NOFV-Oberliga Nord ist am 3. Spieltag mit einem packenden Duell in Schwerin gestartet. Vor heimischem Publikum musste die SG Dynamo Schwerin eine bittere Niederlage hinnehmen, während Tennis Borussia Berlin seine makellose Serie fortsetzte und sich an die Tabellenspitze setzte.

Die Gastgeber legten einen Traumstart hin. Randy Dei brachte nach zwölf Minuten die Schweriner mit 1:0 in Führung. Doch das Spiel nahm eine entscheidende Wendung: Nach einem Platzverweis gegen Marcelino Tamba Aires dos Reis in der 49. Minute musste Dynamo fast die gesamte zweite Hälfte in Unterzahl spielen. Trotz großem Kampf verteidigten die Schweriner lange das eigene Tor, ehe der Druck der Berliner in der Schlussphase Wirkung zeigte. In der 79. Minute gelang Linus Johann Bernhard Frölich der Ausgleich, bevor Ebrima Jobe nur wenige Minuten später den Siegtreffer erzielte. ---

Morgen, 13:00 Uhr SV Lichtenberg 47 Lichtenberg FC Anker Wismar Anker Wismar 13:00 live PUSH

Der SV Lichtenberg 47 (Platz 4, 6 Punkte) trifft auf den punktgleichen FC Anker Wismar (Platz 3, 6 Punkte). Lichtenberg 47 gewann jüngst 3:1 bei Viktoria Berlin, Anker Wismar legte mit dem 3:0 gegen Aufsteiger Croatia nach. Beide sind noch makellos, beide wollen oben bleiben. Der Sieger kann, abhängig von den Parallelspielen, sogar die Tabellenführung übernehmen. ---

Optik Rathenow (Platz 16, 0 Punkte) wartet nach zwei Niederlagen und ohne Torerfolg auf das erste Erfolgserlebnis. Nach dem 0:4 bei Spitzenreiter Sparta Lichtenberg braucht es nun zu Hause ein anderes Gesicht. Gegner Siedenbollentin (Platz 9, 3 Punkte) geriet zuletzt beim 1:4 gegen Mahlsdorf ins Hintertreffen, hat aber bereits Zählbares auf dem Konto. Für Rathenow geht es darum, die Torflaute zu beenden und den Anschluss nicht zu verlieren. ---

Die TSG Neustrelitz (Platz 13, 0 Punkte) ist mit zwei Niederlagen gestartet und steht früh unter Zugzwang. Das späte 2:3 in Schwerin schmerzte, zumal eine Führung nicht reichte. Mahlsdorf (Platz 6, 3 Punkte) reist mit Rückenwind an: Das 4:1 in Siedenbollentin brachte den ersten Sieg, angeführt von Doppelpacker Nils Wilko Stettin. Neustrelitz braucht vor eigenem Publikum Stabilität und Effizienz, um den Fehlstart zu drehen. ---

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria 14:00 PUSH

Die SG Union Klosterfelde (Platz 15, 0 Punkte) und Viktoria 1889 Berlin (Platz 14, 0 Punkte) hoffen auf den Befreiungsschlag. Klosterfelde ist noch ohne Tor, Viktoria musste zuletzt das 1:3 gegen Lichtenberg hinnehmen. Im direkten Duell der Kellerkinder zählen vor allem Kompaktheit und Fehlervermeidung. Wer hier gewinnt, verschafft sich Luft – wer verliert, bleibt erst einmal unten drin. ---

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr Berliner AK Berliner AK TuS Makkabi Berlin Makkabi 15:30 PUSH

Der Berliner AK (Platz 12, 1 Punkt) wartet auf den ersten Dreier. Das 1:4 gegen TeBe offenlegte Defensivprobleme, die nun gegen Makkabi (Platz 7, 3 Punkte) abgestellt werden müssen. Makkabi kam über ein spätes 1:0 gegen Klosterfelde zu den ersten Punkten und kann mit einem Auswärtserfolg den Anschluss nach oben halten. Für den BAK ist es ein wichtiges Heimspiel, um nicht früh ins Hintertreffen zu geraten. ---

Aufsteiger Croatia (Platz 11, 3 Punkte) hat nach dem 0:3 in Wismar etwas gutzumachen, steht aber nicht mit leeren Händen da. Tasmania (Platz 8, 3 Punkte) verlor knapp gegen Hansa Rostock II und will unmittelbar reagieren. In diesem Berliner Duell geht es um eine Richtung: Der Sieger kann sich im sicheren Mittelfeld festsetzen, der Verlierer blickt wieder nach unten. ---